Эвертон ведет переговоры о переходе защитника сборной Швейцарии

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 26-летнего центрального защитника сборной Швейцарии (47 матчей) претендует "Эвертон". Ливерпульцы начали переговоры о переходе игрока. Также на Эльведи претендует и "Вулверхэмптон".

В прошлом сезоне Эльведи провел 34 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Эвертон проиграл три стартовых матча в АПЛ с разницей мячей 0-6.