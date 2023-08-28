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Эвертон ведет переговоры о переходе защитника сборной Швейцарии
Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро
Фото: imago images/Jan Huebner
Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, на 26-летнего центрального защитника сборной Швейцарии (47 матчей) претендует "Эвертон". Ливерпульцы начали переговоры о переходе игрока. Также на Эльведи претендует и "Вулверхэмптон".
В прошлом сезоне Эльведи провел 34 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Эвертон проиграл три стартовых матча в АПЛ с разницей мячей 0-6.
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