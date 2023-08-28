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Эвертон ведет переговоры о переходе защитника сборной Швейцарии

Англия
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Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро

Эвертон ведет переговоры о переходе защитника сборной Швейцарии

Фото: imago images/Jan Huebner

UA-Футбол
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Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 26-летнего центрального защитника сборной Швейцарии (47 матчей) претендует "Эвертон". Ливерпульцы начали переговоры о переходе игрока. Также на Эльведи претендует и "Вулверхэмптон".

В прошлом сезоне Эльведи провел 34 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Эвертон проиграл три стартовых матча в АПЛ с разницей мячей 0-6.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Нико Эльведи
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Источник:
Gianluca Di Marzio

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