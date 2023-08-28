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Алисcон рекордное количество раз спас Ливерпуль в игре с Ньюкаслом

Англия
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Вратарь Ливерпуля совершил 7 сейвов

Алисcон рекордное количество раз спас Ливерпуль в игре с Ньюкаслом

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Мерсисайдцы, выступая в меньшинстве, нанесли "Ньюкаслу" поражение со счетом 2:1 в 3-м туре АПЛ. Алиссон по ходу матча совершил 7 сейвов.

Как сообщает Squawka Football, такое количество сейвов является лучшим показателем 30-летнего игрока за всю историю его выступлений за "Ливерпуль" в чемпионате Англии. Бразилец выступает за "Ливерпуль" c сезона-2018/19.

"Ливерпуль" с 7 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет против "Астон Виллы" (3 сентября).

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
Squawka

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