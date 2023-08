Алисcон рекордное количество раз спас Ливерпуль в игре с Ньюкаслом

Мерсисайдцы, выступая в меньшинстве, нанесли "Ньюкаслу" поражение со счетом 2:1 в 3-м туре АПЛ. Алиссон по ходу матча совершил 7 сейвов.

Как сообщает Squawka Football, такое количество сейвов является лучшим показателем 30-летнего игрока за всю историю его выступлений за "Ливерпуль" в чемпионате Англии. Бразилец выступает за "Ливерпуль" c сезона-2018/19.

"Ливерпуль" с 7 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет против "Астон Виллы" (3 сентября).

Alisson made seven saves against Newcastle, the most he's ever made in a single Premier League game for Liverpool.



Another reminder he's one of the best the PL has ever seen. ????