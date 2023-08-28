Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника Барселоны

Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо может вернуться в АПЛ, сообщает Express.

По данным источника, на 32-летнего испанца претендует "Манчестер Юнайтед", который ищет замену выбывшему до ноября травмированному Люку Шоу. Также в списке кандидатов есть Марк Кукурелья и Серхио Регилон.

Алонсо перешел в "Барселону" прошлым летом на правах свободного агента из "Челси". В прошлом сезоне защитник провел 24 матча в лаге, забив 1 гол. Договор игрока рассчитан до лета 2024 года.