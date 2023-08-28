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Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника Барселоны

Англия
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МЮ видит в Маркосе Алонсо замену Люку Шоу

Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо может вернуться в АПЛ, сообщает Express.

По данным источника, на 32-летнего испанца претендует "Манчестер Юнайтед", который ищет замену выбывшему до ноября травмированному Люку Шоу. Также в списке кандидатов есть Марк Кукурелья и Серхио Регилон.

Алонсо перешел в "Барселону" прошлым летом на правах свободного агента из "Челси". В прошлом сезоне защитник провел 24 матча в лаге, забив 1 гол. Договор игрока рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Барселона Маркос Алонсо Манчестер Юнайтед
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Источник:
express

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