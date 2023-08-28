Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед хочет приобрести защитника Барселоны
МЮ видит в Маркосе Алонсо замену Люку Шоу
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо может вернуться в АПЛ, сообщает Express.
По данным источника, на 32-летнего испанца претендует "Манчестер Юнайтед", который ищет замену выбывшему до ноября травмированному Люку Шоу. Также в списке кандидатов есть Марк Кукурелья и Серхио Регилон.
Алонсо перешел в "Барселону" прошлым летом на правах свободного агента из "Челси". В прошлом сезоне защитник провел 24 матча в лаге, забив 1 гол. Договор игрока рассчитан до лета 2024 года.
Популярное сейчас
- Тренерский штаб сборной Украины убедил Зарю перенести матч с Динамо
- Испанского тренера не будет в Днепре-1
- Русин подписал контракт с Сандерлендом - СМИ
- Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Новости по теме
- 01:31 Прогнозы на футбол Альмерия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2023
- 16:52 Зарубежные Успех Шахтера, днепровская стена Валефа, надежда Челси, мбаппенутый ПСЖ. Обзор матчей еврокубков
- 06:35 Украинские Победа Шахтера, кипрская неудача Днепра-1, ничья Барсы и МЮ. Главные новости за 16 февраля