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Ренн может подписать Матипа. Ливерпуль интересуется их игроком

Англия
(1 голосов)

Возможен обмен

Ренн может подписать Матипа. Ливерпуль интересуется их игроком

LFC

Новина українською

"Ренн" собирается подписать Жоэля Матипа из "Ливерпуля". Он станет главной трансферной целью в случае ухода Артюра Теате.

Теате как раз интересен "Ливерпулю". Вполне возможно трансфер игроков состоится в рамках обмена. "Ренн" ведет переговоры о трансфере Фабиана Ридера из "Янг Бойз". Его трансфер обошелсся бы в 20 миллиионов евро.

Матип провел за "Ливерпуль" всего 14 матчей в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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В статье: Ренн Ливерпуль Жоэль Матип
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