Ренн может подписать Матипа. Ливерпуль интересуется их игроком

"Ренн" собирается подписать Жоэля Матипа из "Ливерпуля". Он станет главной трансферной целью в случае ухода Артюра Теате.

Теате как раз интересен "Ливерпулю". Вполне возможно трансфер игроков состоится в рамках обмена. "Ренн" ведет переговоры о трансфере Фабиана Ридера из "Янг Бойз". Его трансфер обошелсся бы в 20 миллиионов евро.

Матип провел за "Ливерпуль" всего 14 матчей в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.