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Ренн может подписать Матипа. Ливерпуль интересуется их игроком
Возможен обмен
LFC
"Ренн" собирается подписать Жоэля Матипа из "Ливерпуля". Он станет главной трансферной целью в случае ухода Артюра Теате.
Теате как раз интересен "Ливерпулю". Вполне возможно трансфер игроков состоится в рамках обмена. "Ренн" ведет переговоры о трансфере Фабиана Ридера из "Янг Бойз". Его трансфер обошелсся бы в 20 миллиионов евро.
Матип провел за "Ливерпуль" всего 14 матчей в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
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