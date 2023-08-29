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Полузащитник Баварии может перейти в Ливерпуль
Мерсисайдцы намерены подписать игрока в ближайшие дни
Фото: twitter.com/FCBayern
Полузащитник "Баварии" Райан Гравенберх может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует "Ливерпуль". Мерсисайдцы намерены подписать игрока в ближайшие дни. Ранее была информация об интересе к игроку со стороны "МЮ". Сам полузащитник хочет получать больше игрового времени.
В минувшем сезоне Гравенберх провел 33 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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Источник:Florian Plettenberg
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