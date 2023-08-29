Полузащитник Баварии может перейти в Ливерпуль

Полузащитник "Баварии" Райан Гравенберх может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 21-летнего голландца претендует "Ливерпуль". Мерсисайдцы намерены подписать игрока в ближайшие дни. Ранее была информация об интересе к игроку со стороны "МЮ". Сам полузащитник хочет получать больше игрового времени.

В минувшем сезоне Гравенберх провел 33 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.