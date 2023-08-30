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Фати принял решил куда перейдет – это клуб из Лондона

Англия
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Фати принял решил куда перейдет – это клуб из Лондона

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Ансу Фати принял решение перейти в "Тоттенхэм", сообщает Mundo Deportivo. Отец нападающего настаивал на варианте с "Севильей", но сам футболист решил попробовать себя в стане "шпор".

Англичанам ещё предстоит договориться с "Барсой" об условиях трансфера.

Считается, что "шпоры" хотят арендовать нападающего на 1 сезон.

В этом сезоне Фати принял участия в трех матчах, но так и не отличился результативными действиями. Клуб хочет избавиться от нападающего, который слишком много времени провел восстанавливаясь от травм. Также отношения между сторонами испортились из-за публичных комментариев отца игрока о недостатке игрового времени для его сына.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Ансу Фати
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Источник:
mundodeportivo.com

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