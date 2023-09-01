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АПЛ. Лутон Таун – Вест Хэм Юнайтед 1:2. Знакомство с Кенилуэрт Роуд
Неуютно стало лишь в конце, когда пришло время расходиться
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лутон" впервые сыграл в Премьер-лиге на своей крохотной арене. Как только клуб оформил промоушн в Высший дивизион, "Кенилуэрт Роуд", вмещающий чуть больше 10 тысяч зрителей, сразу же начали обновлять под требования АПЛ. К старту сезона не успели, пришлось даже перенести матч 2-го тура с "Бернли", однако после трехмесячных строительных работ по созданию новой трибуны и модернизации кучи систем на арене долгожданный момент настал – болельщики "шляпников" купили билеты на домашний поединок своей команды в рамках чемпионата Англии. Каким же он вышел?
#PL football at Kenilworth Road. ????#LUTWHU | #COYH pic.twitter.com/m7mzzxVEco— Luton Town FC (@LutonTown) September 1, 2023
В гости приехал "Вест Хэм". Команда, идущая чуть ли не в темпе "Манчестер Сити": 7 очков в трех встречах, 7 забитых голов и 3 пропущенных. Первый тайм вышел абсолютно не событийным. Малое количество ударов, все либо по итогу заблокированные, либо же неточные; взаимная нейтрализация, атлетизм в каждом втором эпизоде. "Вест Хэм" поддавливал, "Лутон" изредка отвечал – никакой опасности, лишь поводы зевать.
Под конец 45-минутки "молотобойцы" разожгли искру креатива и все-таки открыли счет. Пакета выдал идеальный нетривиальный пас в стиле Кевина Де Брюйне на угол вратарской, куда набежал Джаррод Боуэн и кивнул головой – Каминский отбил, но прямо в ворота (0:1).
HALF-TIME Luton 0-1 West Ham— Premier League (@premierleague) September 1, 2023
Jarrod Bowen's header is enough to give the visitors the advantage heading into the break ⚒️#LUTWHU pic.twitter.com/Fq9SdMdQNW
По выходу из раздевалки, казалось бы, "Вест Хэму" удалось удвоить счет, правда, Антонио сделал результативную скидку на Эмерсона, залезши перед этим в офсайд. В остальном вторая половина встречи очень сильно перекликалась с первой, просто команды поменялись местами и вынужденно больше атаковал уже "Лутон".
Под занавес матча случился обмен голами, в обоих случаях фигурировал Зума. Сперва Курт оторвался от опекунов на угловом и головой послал мяч в аккурат под штангу (0:2). А затем не удержал Андерсена уже в своей штрафной площадке (1:2). К слову, в компенсированное время снаряд еще и зацепил руку Уорда-Прауза, однако VAR не углядел в эпизоде ничего криминального.
"Вест Хэм" вновь временно становится лидером турнирной таблицы. Пока "молотобойцы" идут в пугающе бодром как для себе темпе. "Лутону" будет непросто в каждом поединке текущего сезона. Их борьба обозначена – попытаться не вылететь.
Player of the Match - @WestHam's Kurt Zouma;— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 1, 2023
???? 10 clearances
???? 7 aerial duels won
???? 3 interceptions
⚽️ 12 of his 13 @premierleague goals have been headers
⚽️ scored his first away goal for West Ham pic.twitter.com/HvcCbLm5Vl
АПЛ, 4-й тур
Стадион: " Кенилуэрт Роуд " (Лутон)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Лутон Таун" – "Вест Хэм Юнайтед" 1:2
Гол Эмерсона на 51-й минуте был отменен из-за офсайда
Голы: Андерсен (90+2) – Боуэн (37), Зума (85)
"Лутон Таун": Каминский – Даути (Огбене, 78), Берк, Андерсен, Белл, Джайлс (Каборе, 71) – Чонг (Вудро, 84), Накамба, Баркли (Мпанзу, 71) – Адебайо (Браун, 71), Моррис
"Вест Хэм Юнайтед": Ареоля – Цоуфал, Зума, Агуэрд, Эмерсон – Уорд-Прауз, Альварес – Боуэн, Пакета (Кудус, 90+1), Бенрахма (Форнальс, 71) – Антонио (Ингз, 80)
Предупреждения: Накамба (87) – Эмерсон (81)
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