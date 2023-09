АПЛ. Лутон Таун – Вест Хэм Юнайтед 1:2. Знакомство с Кенилуэрт Роуд

"Лутон" впервые сыграл в Премьер-лиге на своей крохотной арене. Как только клуб оформил промоушн в Высший дивизион, "Кенилуэрт Роуд", вмещающий чуть больше 10 тысяч зрителей, сразу же начали обновлять под требования АПЛ. К старту сезона не успели, пришлось даже перенести матч 2-го тура с "Бернли", однако после трехмесячных строительных работ по созданию новой трибуны и модернизации кучи систем на арене долгожданный момент настал – болельщики "шляпников" купили билеты на домашний поединок своей команды в рамках чемпионата Англии. Каким же он вышел?

В гости приехал "Вест Хэм". Команда, идущая чуть ли не в темпе "Манчестер Сити": 7 очков в трех встречах, 7 забитых голов и 3 пропущенных. Первый тайм вышел абсолютно не событийным. Малое количество ударов, все либо по итогу заблокированные, либо же неточные; взаимная нейтрализация, атлетизм в каждом втором эпизоде. "Вест Хэм" поддавливал, "Лутон" изредка отвечал – никакой опасности, лишь поводы зевать.

Под конец 45-минутки "молотобойцы" разожгли искру креатива и все-таки открыли счет. Пакета выдал идеальный нетривиальный пас в стиле Кевина Де Брюйне на угол вратарской, куда набежал Джаррод Боуэн и кивнул головой – Каминский отбил, но прямо в ворота (0:1).

По выходу из раздевалки, казалось бы, "Вест Хэму" удалось удвоить счет, правда, Антонио сделал результативную скидку на Эмерсона, залезши перед этим в офсайд. В остальном вторая половина встречи очень сильно перекликалась с первой, просто команды поменялись местами и вынужденно больше атаковал уже "Лутон".

Под занавес матча случился обмен голами, в обоих случаях фигурировал Зума. Сперва Курт оторвался от опекунов на угловом и головой послал мяч в аккурат под штангу (0:2). А затем не удержал Андерсена уже в своей штрафной площадке (1:2). К слову, в компенсированное время снаряд еще и зацепил руку Уорда-Прауза, однако VAR не углядел в эпизоде ничего криминального.

"Вест Хэм" вновь временно становится лидером турнирной таблицы. Пока "молотобойцы" идут в пугающе бодром как для себе темпе. "Лутону" будет непросто в каждом поединке текущего сезона. Их борьба обозначена – попытаться не вылететь.

