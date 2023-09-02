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Возвращение в АПЛ. Милан отдал Ориги в аренду в английский клуб

Англия
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С правом выкупа

Возвращение в АПЛ. Милан отдал Ориги в аренду в английский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Дивок Ориги станет игроком "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Арендное соглашение включает в себя право выкупа за 4,5 млн евро, однако оно не является обязательным.

Заработную плату на все 100% будет покрывать английский клуб. "Лесники" представят футболиста в воскресенье.

Девок Ориги возвращается в АПЛ после одного года перерыва. Минувшим летом он покинул "Ливерпуль" и на правах свободного агента перешел в "Милан". В составе итальянского клуба бельгиец записал в свой актив два гола и один ассист в 36 матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в шесть миллионов евро. Его контракт с "Милан" рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Ноттингем Форест Дивок Ориги Милан
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Источник:
Fabrizio Romano

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