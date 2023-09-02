АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Эвертон 2:2. Первые очки для команд за 4 тура чемпионата

Открытый центр поля и дырявые обороны – это главные признаки веселого и результативного футбола. Команды, еще ни разу не побеждавшие в текущем сезоне английского первенства, встретились и расписали боевую ничью.

В первом тайме "Эвертон" пытался активничать, но обрезки в центре поля и глупые ошибки "ирисок" в обороне постоянно приводили к тому, что более опасно смотрелся "Шеффилд Юнайтед". Например, Пикфорд среагировал на удар Игана головой, потом Арчер чуть не выскочил "1 в 1" с Джорданом из-за непродуманного паса поперек от гостей.

Тем не менее, как это часто бывает, первым забил именно "Эвертон". Бету ударил по воротам и заработал угловой, а на корнере лучше всех сориентировался Дукуре (0:1). На кураже у подопечных Дайча даже возник шанс удвоить преимущество, правда, выходом "4 в 2" "ириски" распорядились бездарно. Если "скаузеры" и прорывали где-то защиту соперника, то на правом фланге, но регулярно не дожимали.

Постепенно "Шеффилд Юнайтед" перехватил инициативу и заслужил забить свои голы. Уж слишком рассеянно команда из Ливерпуля работала в обороне. Макберни сбросил на абсолютно свободного Арчера – расстрел, 1:1. Тот же Кэмерон через 10 минут уже пальнул сам, попал в штангу, а снаряд от спины Пикфорда отскочил в ворота – доля невезения для "Эвертона" и 2:1 на табло. Удачный дебют для Арчера.

По-настоящему здорово "Эвертон" начал вторую половину встречи. По выходу из раздевалки команда Дайча устроила хозяевам "Брэмолл Лейн" настоящий штурм. Качественный прострел с правого фланга случился благодаря серии ошибок "клинков", Данжума его замкнул (2:2).

Дальше шансы у обеих сторон были примерно равные. Моменты рождались после недоработок защитников или лонгболлов, иногда и того, и другого сразу. Мы увидели много замен из-за травм, борьбы, но мало игрового качества. "Эвертон" не создал ничего толкового в своих "относительно позиционных" наступлениях, а "Шеффилд" редко выбегал в контратаки. Впрочем, именно "клинки" могли вырвать победу. Пикфорд – герой. Вратарь "ирисок" на последних секундах перевел мяч после выстрела Макберни в перекладину, а добивание форварда – лицом в штангу! А "Эвертону", соответственно, могло не повезти в четвертом поединке подряд.

Jordan Pickford's double save in the 98th minute... ???????????? — Everton (@Everton) September 2, 2023

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" – "Эвертон" 2:2

Голы: Арчер (33), Пикфорд (45+3, автогол) – Дукуре (14), Данжума (55)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Ахмедходжич, Иган (Башем, 68), Робинсон – Болдок, Соуза, Норвуд, Хамер, Ларуси (Томас, 68) – Макберни, Арчер (Траоре, 75)

"Эвертон": Пикфорд – Паттерсон, Тарковски (Годфри, 90+1), Брантуэйт, Янг – Гарнер (Макнил, 75), Гейе, Онана, Данжума – Дукуре, Бету

Предупреждения: Ахмедходжич (49) – Брантуэйт (9), Дукуре (73)