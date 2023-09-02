Тоттенхэм согласился отпустить Ндомбеле в Галатасарай

"Галатасарай" продолжает интересоваться хавбеком лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

Как сообщает итальянский журналист, "шпоры" согласны отпустить 26-летнего француза. Речь идет об арендном соглашении.

Напомним, трансферное окно в Турции до сих пор открыто.

Прошлый сезон Танги провел в аренде в итальянском "Наполи". За неаполитанцев Ндомбеле отыграл в Серии А 30 матчей.