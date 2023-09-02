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Тоттенхэм согласился отпустить Ндомбеле в Галатасарай
Трансферное окно в Турции еще открыто
"Галатасарай" продолжает интересоваться хавбеком лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.
Как сообщает итальянский журналист, "шпоры" согласны отпустить 26-летнего француза. Речь идет об арендном соглашении.
Напомним, трансферное окно в Турции до сих пор открыто.
Прошлый сезон Танги провел в аренде в итальянском "Наполи". За неаполитанцев Ндомбеле отыграл в Серии А 30 матчей.
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Источник:Twitter Nico Schira
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