Брайтон - Ньюкасл 3:1. Хет-трик Фергюсона. Видео обзор матча

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Брайтон" уверенно обыграл "Ньюкасл". Подопечные Роберто Де Дзерби трижды поразили ворота гостей. Результативный перформанс организовал ирландский нападающий Эван Фергюсон, отличившийся хет-триком. На что "сороки" ответили лишь голом "престижа" в компенсированное время. "Чайки" продолжают идти в четверке лучших в турнирной таблице АПЛ. А свою очередь, команда Эдди Хау расположилась на 14-м месте.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)

"Брайтон" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1

Голы: Фергюсон (27, 65, 70) – Уилсон (90+2)