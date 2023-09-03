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Брайтон - Ньюкасл 3:1. Хет-трик Фергюсона. Видео обзор матча

Англия
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"Сороки" смогли забить только гол "престижа"

Брайтон - Ньюкасл 3:1. Хет-трик Фергюсона. Видео обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Брайтон" уверенно обыграл "Ньюкасл". Подопечные Роберто Де Дзерби трижды поразили ворота гостей. Результативный перформанс организовал ирландский нападающий Эван Фергюсон, отличившийся хет-триком. На что "сороки" ответили лишь голом "престижа" в компенсированное время. "Чайки" продолжают идти в четверке лучших в турнирной таблице АПЛ. А свою очередь, команда Эдди Хау расположилась на 14-м месте.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)

"Брайтон" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1

Голы: Фергюсон (27, 65, 70) – Уилсон (90+2)

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В статье: Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион
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