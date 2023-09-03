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Брайтон - Ньюкасл 3:1. Хет-трик Фергюсона. Видео обзор матча
"Сороки" смогли забить только гол "престижа"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Брайтон" уверенно обыграл "Ньюкасл". Подопечные Роберто Де Дзерби трижды поразили ворота гостей. Результативный перформанс организовал ирландский нападающий Эван Фергюсон, отличившийся хет-триком. На что "сороки" ответили лишь голом "престижа" в компенсированное время. "Чайки" продолжают идти в четверке лучших в турнирной таблице АПЛ. А свою очередь, команда Эдди Хау расположилась на 14-м месте.
АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Брайтон)
Голы: Фергюсон (27, 65, 70) – Уилсон (90+2)
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