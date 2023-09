АПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Команда дожала индивидуалистов

Потрясающий матч, реально оправдывающий статус центрального в туре. На 20-й минуте встречи менеджер гостей Эрик Тен Хаг очень характерно покачал головой. Почему? Нидерландцу явно не нравилось то, что показали его ребята за полтайма на "Эмирейтс". Дальше лучше не стало. "Арсенал" весь поединок играл как сплоченная команда, а "Манчестер Юнайтед" действовал исключительно вторым номером, на сильных сторонах отдельных футболистов. Все закономерно.

Ready to give our all ✊ pic.twitter.com/YepBy9gOvm — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2023

Моменты у "канониров" возникали, например, из особо яркого – Хавертц и Нкетия по очереди не попали по мячу из убойных позиций после суматохи в штрафной площадке "МЮ". В последнюю секунду Мартинес выбил снаряд из-под ноги Эдди. А вот Кай перед этим, наверное, закосплеил праймового Гути, не иначе.

Тем не менее, неожиданно для всех забил именно "Юнайтед", первым же моментом. Эриксен мозговито перехватил мяч, протащил его несколько метров вперед и отправил на фланг Рашфорду. Маркус сместился, ушел от защитников и пробил по неотразимой для Рамздейла траектории (0:1). Запредельная концентрация индивидуализма от "МЮ".

"Арсенал" мгновенно отыгрался. Ровно через минуту команда, которая выглядела лучше, справедливо сравняла счет. Мартинелли отвлек на себя внимание нескольких оппонентов и выкатил снаряд точно на линию штрафной под удар одинокому Эдегору. Еще до залпа норвежца стало понятно, что он из такой позиции не промахнется (1:1).

Первый тайм завершался на фоне взаимных фолов и сбитого "красными дьяволами" темпа. Тейлор раздал несколько желтых за жесткие накладки, как-никак, матч был очень принципиальным, футболисты не стеснялись демонстрировать шипы на своих бутсах во всей красе. Однако арбитр плюс-минус контролировал правовое поле поединка.

Вторая половина встречи во многом напоминала первую. "Канониры" давили комбинационно, а "МЮ" – вновь индивидуальным мастерством Рашфорда, Марсьяля и остальных. И все равно в установленных рамках лучшей командой на поле был "Арсенал". Несмотря на уколы Маркуса и Антони, а еще отмененный гол Гарначо – Габриэл успел загнать соперника в офсайд.

После перерыва коллектив Артеты заиграл острее. Зинченко поднялся выше, чтобы зафиксировать владение хозяев. Забегая наперед, скажем, что украинца заменили только в конце матча, Александр еще не готов проводить на поле все 90 минут. Мартинелли напирал на Ван-Биссаку, Хавертц был в сантиметрах от заработанного пенальти, а Онана начал тянуть время еще на экваторе 45-минутки, за что получил "горчичник".

"Арсенал" обязан был забивать еще до компенсированного времени, отличные шансы упустили Сака и Мартинелли. "Пушкари" буквально вдавили "дьяволов" в их штрафную площадку, пробить гостей получилось у Райса на 90+6-й. 100-миллионный Деклан принял мяч на грудь после подачи с углового, красиво развернулся и транзитом от ноги Эванса и руки Онана послал снаряд в сетку (2:1). Габриэл Жезус лишь поставил точку в справедливой победе (3:1).

Got your breath back yet, Gooners?! ???? pic.twitter.com/t9z9JKglzf — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2023

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 3:1

Пенальти, назначенный в ворота "МЮ" на 60-й минуте, был отменен после просмотра VAR

Гол, забитый "МЮ" на 89-й минуте, был отменен из-за офсайда

Голы: Эдегор (28), Райс (90+6), Жезус (90+11) – Рашфорд (27)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 76) – Эдегор (Жоржиньо, 90+9), Райс, Хавертц (Виейра, 77) – Сака, Нкетиа (Жезус, 76), Мартинелли (Нельсон, 90)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Ван-Биссака, Линделеф (Эванс, 84), Мартинес (Магуайр, 67), Далот – Каземиро, Эриксен – Антони (Гарначо, 84), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Хейлунд, 67)

Предупреждения: Сака (40) – Линделеф (38), Мартинес (65), Онана (68)