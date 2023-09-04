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Онана вернулся в сборную Камеруна. Игрок выступил с заявлением

Англия
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Было принято эмоциональное решение

Онана вернулся в сборную Камеруна. Игрок выступил с заявлением

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андре Онана вернулся в сборную Камеруна, игрок попал в заявку национальной команды на матч квалификации Кубка африканских наций против Бурунди 12-го сентября.

Напомним, что голкипер покинул расоложение национальной команды не дожидаясь завершения чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с главным тренером по поводу тактики. Позже Онана заявил, что завершает карьеру в национальной команде.

"В мире футбола, как и в жизни, возникают решительные моменты, которые требуют принятия судьбоносного решения. В последние месяцы я сталкивался с процессами, отмеченными несправедливостью и манипуляциями. И все же моя непоколебимая любовь и привязанность к моей родине, Камеруну, остаются неизменными.

Мое желание представлять свою страну не ослабевало с юности, и это стремление остается неотъемлемой частью меня. Ничто и никто не может поколебать это убеждение. Я отвечаю на призыв моей страны с непоколебимой уверенностью, осознавая, что мое возвращение нужно не только для осуществления мечты, но и для того, чтобы оправдать ожидания и поддержку камерунцев, которые заслуживают, чтобы сборная блистала.

Перед лицом манипуляций, лжи и злоупотребления властью я предпочитаю оставаться верным своим идеалам, с гордостью представляя страну, которая заслуживает нашей искренней приверженности. Сейчас самое время объединиться, работать в гармонии на наше общее благо: Камерун.

Я хотел бы поприветствовать правительство, которое усердно работает над тем, чтобы построить лучший Камерун для всех.

Мои мысли с народом Камеруна, которому я выражаю свою бесконечную благодарность за их поддержку и с которым я с нетерпением жду встречи снова.

Время, непогрешимый судья всего сущего, в конце концов просветит нас и покажет правильность наших поступков. Моя приверженность Камеруну остается непоколебимой, и я полон решимости внести свой вклад в его процветание", – написал вратарь "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Камерун Манчестер Юнайтед Андре Онана
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