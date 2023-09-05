Аль-Иттихад предложит Ливерпулю 200 миллионов фунтов за Салаха

Ранее стало известно, что в трансфере нападающего "Ливерпуля" заинтересован "Аль-Иттихад". Саудовский клуб готов предложить до 200 миллионов фунтов, несмотря на нежелание "Ливерпуля" продавать игрока.

По информации Daily Mail, делегация из Саудовской Аравии прибыла в Лондон, чтобы предпринять последнюю попытку купить Салаха. Представители "Аль-Иттихада" будут пытаться убедить "Ливерпуль" отпустить форварда, предложив 200 миллионов фунтов в ближайшие двое суток.

Трансферное окно в Саудовской Аравии открыто. Некоторые источники в "Аль-Иттихаде" считают, что клуб переключится на другие трансферные цели, если в переговорах по Салаху не будет положительных изменений. Однако другие источники настаивают на том, что клуб из Джидды будет работать над подписанием Мохамеда до конца.