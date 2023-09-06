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Трансфер вингера Арсенала в Бешикташ на грани срыва
Сейчас клубы ведут новые переговоры, чтобы пересмотреть соглашение о трансфере
Фото: twitter.com/Arsenal
Переход Николя Пепе в "Бешикташ" может сорваться. Ранее Пепе дал согласие на переход в турецкий клуб и уже прошел медобследование. По информации источника, пока закрыть сделку с "Арсеналом" не удалось.
Сейчас клубы ведут новые переговоры, чтобы пересмотреть соглашение о трансфере. Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для "Арсенала" 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в "Ницце" и забил 6 голов в чемпионате Франции.
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Источник:Romano
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