Капитан Челси намекнул, что скоро вернется к тренировкам

Капитан "Челси" Рис Джеймс анонсировал скорое возвращение к тренировкам в сторис Инстаграм. "Back to it soon", – написал англичанин. Перевод означает: "Скоро вернусь к этому".

Напомним, что Джеймс получил травму после матча с "Ливерпулем" в начале сезона. У него проблемы с подколенным сухожилием.

Джеймс уже пропустил семь матчей в концовке прошлого сезона из-за аналогичной проблемы. Он восстановился и даже отыграл 74 минуты в первом туре АПЛ против "Ливерпуля", но вновь получил повреждение.

В прошлом сезоне Рис пропустил в общей сложности 25 матчей своей команды из-за различных проблем со здоровьем.