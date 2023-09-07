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Капитан Челси намекнул, что скоро вернется к тренировкам

Англия
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Вечно травмированный Джеймс

Капитан Челси намекнул, что скоро вернется к тренировкам

Фото: https://twitter.com/ReeceJames

Новина українською

Капитан "Челси" Рис Джеймс анонсировал скорое возвращение к тренировкам в сторис Инстаграм. "Back to it soon", – написал англичанин. Перевод означает: "Скоро вернусь к этому".

Капитан Челси намекнул, что скоро вернется к тренировкам - изображение 1

Напомним, что Джеймс получил травму после матча с "Ливерпулем" в начале сезона. У него проблемы с подколенным сухожилием.

Джеймс уже пропустил семь матчей в концовке прошлого сезона из-за аналогичной проблемы. Он восстановился и даже отыграл 74 минуты в первом туре АПЛ против "Ливерпуля", но вновь получил повреждение.

В прошлом сезоне Рис пропустил в общей сложности 25 матчей своей команды из-за различных проблем со здоровьем.

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
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