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Хавбек Сити за год вышел в старте у Пепа столько же раз, сколько в сборной у Саутгейта
Резкий спад в карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс вышел в старте команды Пепа Гвардиолы с момента трансфера из "Лидса" столько же раз, сколько и в сборной Англии, сообщает Opta Sports. Хавбек был в стартовых 11-ти за обе команды по 4 раза.
Филлипс перешел в "Сити" из "Лидса" летом 2022-го за 49 миллионов евро. С этого момента полузащитник лечился всего 74 дня.
Всего на поле за "Сити" выходил 21 раз и провел всего 593 минуты – это всего 28 минут за матч. Сейчас Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека в 32 миллиона евро.
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