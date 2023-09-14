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Йошко Гвардиол высказался о работе с тренером Пепом Гвардиолой
Летом Манчестер Сити приобрел Гвардиола за 90 миллионов евро
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Новичок "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол поделился первыми впечатлениями в работе с наставником команды.
"Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы. Однако мне нравится, как он работает с каждым игроком. Гвардиола пытается исправить каждый элемент в футболисте.
Мы видим спокойную игру с мячом у каждого игрока, они не боятся играть с мячом. Это делает "Манчестер Сити" особенным клубом", - заявил хорватский защитник.
Напомним, что летом "Манчестер Сити" приобрел у "Лейпцига" Гвардиола за 90 миллионов евро - это делает его самым дорогим защитником в истории футбола.
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