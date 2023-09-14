Йошко Гвардиол высказался о работе с тренером Пепом Гвардиолой

Новичок "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол поделился первыми впечатлениями в работе с наставником команды.

"Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы. Однако мне нравится, как он работает с каждым игроком. Гвардиола пытается исправить каждый элемент в футболисте.

Мы видим спокойную игру с мячом у каждого игрока, они не боятся играть с мячом. Это делает "Манчестер Сити" особенным клубом", - заявил хорватский защитник.