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Челси интересуется форвардом, который отбывает дисквалификацию из-за игры на тотализаторе

Англия
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Нападающий отстранен на 8 месяцев

Челси интересуется форвардом, который отбывает дисквалификацию из-за игры на тотализаторе

Фото: The Independent

UA-Футбол
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Форвард "Брентфорда" Айван Тони может продолжить карьеру в другом клубе. На 27-летнего англичанина претендует "Челси", сообщает Football Lobdon.

Игрок до 17 января 2024 года отбывает восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушения регламента по ставкам, но может вернуться к тренировкам уже в эти выходные.

Ранее стало известно, что нападающий отстранен на 8 месяцев из-за многочисленных ставок на спорт. В период с 2017 по 2021 год Тони 232 раза нарушил запрет на ставки. Дисквалификация завершится в январе 2024 года.

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В статье: Англия Челси (Лондон) Айван Тони
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Источник:
football.london

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