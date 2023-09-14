Челси интересуется форвардом, который отбывает дисквалификацию из-за игры на тотализаторе

Форвард "Брентфорда" Айван Тони может продолжить карьеру в другом клубе. На 27-летнего англичанина претендует "Челси", сообщает Football Lobdon.

Игрок до 17 января 2024 года отбывает восьмимесячную дисквалификацию из-за нарушения регламента по ставкам, но может вернуться к тренировкам уже в эти выходные.

Ранее стало известно, что нападающий отстранен на 8 месяцев из-за многочисленных ставок на спорт. В период с 2017 по 2021 год Тони 232 раза нарушил запрет на ставки. Дисквалификация завершится в январе 2024 года.

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