Английские агенты выбирали лучшие трансферы лета по их мнению

Агенты считают переход Джеймса Мэддисона из "Лестера" в "Тоттенхэм" лучшим трансфером лета. "Тоттенхэм" за полузащитника "Лестера" заплатил 40 миллионов фунтов. На втором месте оказался новичок лондонского "Арсенала" Деклан Райс, третье место разделили Джуд Беллингем из "Реала" и Харри Кейн из "Баварии", за каждого из них клубы отдали более ста миллионов евро.

The Athletic опросил агентов, которые участвовали в крупнейших трансферных сделках лета, и составил рейтинг лучших переходов трансферного окна.

Топ-10 выглядит следующим образом:

According to a cross-section of agents involved in some of the biggest transfer deals of the summer...



???? Best signing: James Maddison pic.twitter.com/RF5Q86MyeZ