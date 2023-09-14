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Английские агенты выбирали лучшие трансферы лета по их мнению
The Athletic опросил агентов, которые участвовали в крупнейших трансферных сделках лета
Фото: "Тоттенхэм"
Агенты считают переход Джеймса Мэддисона из "Лестера" в "Тоттенхэм" лучшим трансфером лета. "Тоттенхэм" за полузащитника "Лестера" заплатил 40 миллионов фунтов. На втором месте оказался новичок лондонского "Арсенала" Деклан Райс, третье место разделили Джуд Беллингем из "Реала" и Харри Кейн из "Баварии", за каждого из них клубы отдали более ста миллионов евро.
The Athletic опросил агентов, которые участвовали в крупнейших трансферных сделках лета, и составил рейтинг лучших переходов трансферного окна.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- 1. Джеймс Мэддисон (из "Лестера" в "Тоттенхэм") - 9 голосов
- 2. Деклан Райс (из "Вест Хэма" в "Арсенал") - 3 голоса
- 3-4. Джуд Беллингем (из "Боруссии" в "Реал") - 2 голоса
- 3-4. Харри Кейн (из "Тоттенхэма" в "Баварию") - 2 голоса
- 5-10. Мусса Диаби (из "Байера" в "Астон Виллу") - 1 голос
- 5-10. Джеймс Уорд-Проуз (из "Саугемптона" в "Вест Хэм") - 1 голос
- 5-10. Доминик Собослаи (из "Лейпцига" в "Ливерпуль") - 1 голос
- 5-10. Виктор Бонифасе (из "Униона" в "Байер") - 1 голос
- 5-10. Дейвид Вашингтон (из "Сантоса" в "Челси") - 1 голос
- 5-10. Микки ван де Вен (из "Вольфсбурга" в "Тоттенхэм") - 1 голос
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 14, 2023
According to a cross-section of agents involved in some of the biggest transfer deals of the summer...
???? Best signing: James Maddison pic.twitter.com/RF5Q86MyeZ
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