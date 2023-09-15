Клопп подтвердил, что Ливерпуль в следующем матче не может рассчитывать еще на одного ключевого защитника

В матче пятого тура АПЛ "Вулверхэмптон" сыграет против "Ливерпуля". У "мерсисайдцев" есть потери в линии обороны перед этим поединком.

Кроме дисквалифицированного ван Дейка не сможет сыграть также и Александер-Арнольд. Главный тренер Юрген Клопп подтвердил, что правый защитник еще не восстановился от травмы.

Трент получил повреждение в матче четвертого тура чемпионата против "Астон Виллы". Он был вынужден преждевременно покинуть поле на 70-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Клопп добавил, что правый защитник приступит к работе с мячом на следующей неделе.

В этом сезоне на счету Александера-Арнольда четыре матча, в которых он записал в свой счет один ассист и две желтые карточки.

"Вулверхэмптон" и "Ливерпуль" встретятся завтра, 16 сентября. Матч запланирован на 14.30.