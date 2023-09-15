  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп подтвердил, что Ливерпуль в следующем матче не может рассчитывать еще на одного ключевого защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп подтвердил, что Ливерпуль в следующем матче не может рассчитывать еще на одного ключевого защитника

Англия
(1 голосов)

Трент не успел восстановиться от травмы

Клопп подтвердил, что Ливерпуль в следующем матче не может рассчитывать еще на одного ключевого защитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче пятого тура АПЛ "Вулверхэмптон" сыграет против "Ливерпуля". У "мерсисайдцев" есть потери в линии обороны перед этим поединком.

Кроме дисквалифицированного ван Дейка не сможет сыграть также и Александер-Арнольд. Главный тренер Юрген Клопп подтвердил, что правый защитник еще не восстановился от травмы.

Трент получил повреждение в матче четвертого тура чемпионата против "Астон Виллы". Он был вынужден преждевременно покинуть поле на 70-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Клопп добавил, что правый защитник приступит к работе с мячом на следующей неделе.

В этом сезоне на счету Александера-Арнольда четыре матча, в которых он записал в свой счет один ассист и две желтые карточки.

"Вулверхэмптон" и "Ливерпуль" встретятся завтра, 16 сентября. Матч запланирован на 14.30.

По теме
yellow-arrow
Дебют откладывается. Почеттино подтвердил травму драгоценного новичка Челси
yellow-arrow
Саудовский клуб начал переговоры с Джоном Терри: планируют пригласить на должность тренера
yellow-arrow
Почеттино на тренировке наигрывал связку Мудрик-Чилвелл на одном фланге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Вулверхэмптон Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
liverpoolecho

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде