АПЛ. Справедливые камбэки Тоттенхэма и Астон Виллы, очередное поражение Лутона

Такие матчи очень нужны молодым командам для становления. Особенно, если конечный результат в итоге положительный. Подопечные Анже Постекоглу весь поединок нависали над воротами "Шеффилд Юнайтед", множество моментов было упущено как в первом тайме, так и во втором. "Тоттенхэм" действовал организованно, с упором на атаку, но постоянно натыкался на стену из тех, кто приехал не играть, а отбиваться. В одном из эпизодов вратарю гостей даже пришлось пускать в ход руки за пределами собственной штрафной. Повезло, что арбитр ограничился желтой карточкой.

"Шеффилд Юнайтед" дождался своего шанса и всадил "клинок" в спину рьяным "шпорам". Игроки "Тоттенхэма" забыли о Густаво Хамере на дальней штанге во время вбрасывания мяча гостями из аута. Тем не менее, развязка зрителей очень порадовала. Смысла тянуть время и залеживаться на газоне в сегодняшней АПЛ нет – арбитр все учтет. Так и случилось. Команда Постекоглу забила дважды в компенсированное время и справедливо вырвала три очка. Свежий Ришарлисон выбил гол + пас. Видимо, к психологу уже сходил и удачно.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Тоттенхэм" – "Шеффилд Юнайтед" 2:1

Голы: Ришарлисон (90+8), Кулусевский (90+10) – Хамер (73)

"Тоттенхэм": Викарио – Порро (Эмерсон, 90+4), Ромеро, Ван де Вен (Хейбьерг, 90+5), Удоджи – Сарр (Ришарлисон, 80), Биссума – Кулусевский, Мэддисон, Соломон (Перишич, 80) – Сон (Джонсон, 80)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Бэшем, Ахмедходжич, Робинсон – Богл (Трасти, 86), Хамер (Дэвис, 81), Соуза, Макати (Норвуд, 70), Томас – Макберни, Арчер

Предупреждения: Ван де Вен (49), Мэддисон (67), Соломон (69), Биссума (86), Перишич (90+13), Ришарлисон (90+16) – Бэшем (29), Арчер (41), Фодерингем (45), Макберни (56, 90+14), Робинсон (63), Дэвис (90+2)

Удаление: Макбери (90+14)

One goal and one assist ????



We love you, Richy ???? pic.twitter.com/ciG9rR39gb