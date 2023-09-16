АПЛ. Справедливые камбэки Тоттенхэма и Астон Виллы, очередное поражение Лутона

Такие матчи очень нужны молодым командам для становления. Особенно, если конечный результат в итоге положительный. Подопечные Анже Постекоглу весь поединок нависали над воротами "Шеффилд Юнайтед", множество моментов было упущено как в первом тайме, так и во втором. "Тоттенхэм" действовал организованно, с упором на атаку, но постоянно натыкался на стену из тех, кто приехал не играть, а отбиваться. В одном из эпизодов вратарю гостей даже пришлось пускать в ход руки за пределами собственной штрафной. Повезло, что арбитр ограничился желтой карточкой.

"Шеффилд Юнайтед" дождался своего шанса и всадил "клинок" в спину рьяным "шпорам". Игроки "Тоттенхэма" забыли о Густаво Хамере на дальней штанге во время вбрасывания мяча гостями из аута. Тем не менее, развязка зрителей очень порадовала. Смысла тянуть время и залеживаться на газоне в сегодняшней АПЛ нет – арбитр все учтет. Так и случилось. Команда Постекоглу забила дважды в компенсированное время и справедливо вырвала три очка. Свежий Ришарлисон выбил гол + пас. Видимо, к психологу уже сходил и удачно.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Тоттенхэм" – "Шеффилд Юнайтед" 2:1

Голы: Ришарлисон (90+8), Кулусевский (90+10) – Хамер (73)

"Тоттенхэм": Викарио – Порро (Эмерсон, 90+4), Ромеро, Ван де Вен (Хейбьерг, 90+5), Удоджи – Сарр (Ришарлисон, 80), Биссума – Кулусевский, Мэддисон, Соломон (Перишич, 80) – Сон (Джонсон, 80)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Бэшем, Ахмедходжич, Робинсон – Богл (Трасти, 86), Хамер (Дэвис, 81), Соуза, Макати (Норвуд, 70), Томас – Макберни, Арчер

Предупреждения: Ван де Вен (49), Мэддисон (67), Соломон (69), Биссума (86), Перишич (90+13), Ришарлисон (90+16) – Бэшем (29), Арчер (41), Фодерингем (45), Макберни (56, 90+14), Робинсон (63), Дэвис (90+2)

Удаление: Макбери (90+14)

One goal and one assist ????



We love you, Richy ???? pic.twitter.com/ciG9rR39gb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 16, 2023

Менее полярная, но все равно схожая с предыдущим матчем ситуация получилась. "Астон Вилла" смотрелась интереснее, ее гол под конец первого тайма отменил VAR, а в начале второго "львы"… пропустили. Впрочем, как и "шпорам" в поединке с "Шеффилд Юнайтед", подопечным Эмери удалось отыграться в самой развязке.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" 0:1

Голы: Дуран (87), Луис (90+8, с пенальти), Бейли (90+11) – Эдуар (47)

Гол, забитый "Виллой" на 35-й минуте, был отменен после просмотра VAR

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Торрес, Динь – Камара (Тилеманс, 58), Луис – Макгинн (Дуран, 71), Диаби, Дзаньоло (Бейли, 57) – Уоткинс (Дендонкер, 90+10)

"Кристал Пэлас": Джонстон – Уорд, Андерсен, Ричардс, Митчелл – Дукуре (Рак-Саки, 90+10), Хьюз – Айю (Матета, 25), Эзе, Шлупп – Эдуар (Ахамада, 90)

Предупреждения: Макгинн (17), Дзаньоло (45+4), Кэш (86) – Эзе (17), Хьюз (53), Уорд (90+9)

На этот раз "шляпников" огорчил "Фулхэм". Результат закономерен, "дачники" играли лучше и таки добились успеха на глазах собственных болельщиков.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солисбери (Англия)

"Фулхэм" – "Лутон Таун" 1:0

Гол: Винисиус (65)

"Фулхэм": Лено – Тете, Диоп, Рим, Кастань – Рид (Ивоби, 62), Пальинья, Перейра (Кэрни, 81) – Уилсон (Декордова-Рид, 81), Хименес (Винисиус, 62), Виллиан (Бэсси, 90+1)

"Лутон Таун": Каминский – Каборе, Берк (Вудро, 82), Локьер, Андерсен, Белл – Локонга (Мпанзу, 75), Накамба, Чонг (Адебайо, 75) – Браун (Даути, 74), Моррис (Огбене, 74)

Предупреждения: Каминский (37), Кастань (40), Диоп (44) – Чонг (27)

Fulham Football Club. pic.twitter.com/47ZvMOzx0y — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 16, 2023