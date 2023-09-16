АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3. Очередная громкая победа Де Дзерби

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Перед матчем казалось, что андердог этого матча не так уж и налицо. Во время поединка все стало на свои места: "Манчестер Юнайтед" значительно слабее "Брайтона". У "манкунианцев" сегодня не получалось практически ничего, особенно игра в обороне. "Чайки", вместо этого, летали, как у себя дома.

Наиболее активным у хозяев был Рашфорд. Он много брал на себя, пытался заострять. На шестой минуте даже удалось опасно пробить – Стил парировал. Однако один в поле не воин. Тот же Хэйлунд, впервые вышедший в старте МЮ, лишь однажды более чем за час на поле создал опасность. В конце первого тайма датчанин после прострела Рашфорда забил, однако гол был отменен после просмотра VAR: Маркус выпустил мяч за лицевую перед ассистом.

Чайки в первом тайме часто пытались успокоить игру. Если быть точнее – взять под свой контроль. Они могли просто несколько минут катать мяч между своими игроками. Отсутствие прессинга от МЮ это позволяло.

"Брайтон" играл вспышками. Большинство времени они находились в своей структуре, однако иногда взрывались. Как вот на 20-й минуте, когда Адингра забежал по правому флангу и прострелил в центр. Линделоф не смог выбить мяч, Лаллана пропустил на Уэлбека – нападающий расстрелял Онана. Четвертый гол Дэнни в ворота МЮ. Это лучший показатель среди футболистов, когда-либо ранее выступавших в составе "манкунианцев".

4 - Danny Welbeck has scored four Premier League goals against Manchester United, the most of any player to have previously played for the Red Devils in the competition. Theatre. pic.twitter.com/mDMRlf4RG3 — OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2023

На старте второго тайма свое наследие против "Манчестер Юнайтед" пополнил и Паскаль Гросс – он также любит забивать в ворота "красных дьяволов". На этот раз гол пришел с левого фланга после прострела Лемпти – немец его замкнул, элегантно убрав Мартинеса. Седьмой гол Гросса в матчах против МЮ. Более того, это четвертый его мяч на “Олд Траффорд”. Больше на этом стадионе в ворота "манкунианцев" забивали только Джеррард и Салах (по пять).

4 - Pascal Groß has scored four goals at Old Trafford in the Premier League, with only Steven Gerrard and Mohamed Salah scoring more goals there as a visiting player (5 each). Conduct. pic.twitter.com/Z8XQt38PdP — OptaJoe (@OptaJoe) September 16, 2023

В общей сложности за матч хозяева пробили 14 раз по воротам соперника. Однако это были больше удары "для статистики". У "Брайтона" было все по-другому. Гости пытались наносить выстрелы с позиций, близких к голу. На 71-й минуте удалось довести счет до 0:3.

Это была довольно показательная атака сегодняшнего матча. Разрыв между линиями МЮ и отсутствие сопротивления позволили Лэмтпи очень долго вести мяч по флангу и отдать точный пас в центр на Жуана Педро. Тот, пребывая в абсолютном одиночестве, в касание перевел мяч под правую стойку. 10-й пропущенный гол Онана за пять матчей. Старт карьеры в Англии получился плохой.

Единственный гол престижа хозяев забил Межбри менее чем через 10 минут после выхода на замену. 20-летний полузащитник принял передачу от партнера и с метров 25 пробил в правый нижний угол ворот. Дебютный гол тунисца за МЮ. Он подарил вишенку для торта "Брайтона".

"Чайки", возможно, и временно, но врываются в зону Лиги чемпионов – пока они занимают четвертое место. "Манчестер Юнайтед" опустился на 12 позицию. Пока команда Де Дзерби стремительно шагает к вершинам, коллектив Тэн Хага с такой же скоростью падает вниз. Однако это только начало сезона – дальше будет интереснее.

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 1:3

Голы: Межбри 73 – Уэлбек 20, Гросс 53, Жуан Педро 71

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Линделоф, Мартинес (Уан-Биссака 85), Регилон (Гарначо 85) – Каземиро (Межбри 64), Мактоминей (Пельистри 85) – Фернандеш, Эриксен, Рашфорд – Хэйлунд

Брайтон: Стил – Лемпти (Милнер 77), ван Геке, Данк, Велтман – Гросс, Дахуд (Гилмор 77) – Адингра (Фергюсон 85), Лаллана (Фати 64), Митома – Уэлбек (Жуан Педро 64)

Предупреждения: Фернандеш 45+3, Межбри 90+2 – Лемпти 4, ван Геке 24