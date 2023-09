АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3. Очередная громкая победа Де Дзерби

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Перед матчем казалось, что андердог этого матча не так уж и налицо. Во время поединка все стало на свои места: "Манчестер Юнайтед" значительно слабее "Брайтона". У "манкунианцев" сегодня не получалось практически ничего, особенно игра в обороне. "Чайки", вместо этого, летали, как у себя дома.

Наиболее активным у хозяев был Рашфорд. Он много брал на себя, пытался заострять. На шестой минуте даже удалось опасно пробить – Стил парировал. Однако один в поле не воин. Тот же Хэйлунд, впервые вышедший в старте МЮ, лишь однажды более чем за час на поле создал опасность. В конце первого тайма датчанин после прострела Рашфорда забил, однако гол был отменен после просмотра VAR: Маркус выпустил мяч за лицевую перед ассистом.

Чайки в первом тайме часто пытались успокоить игру. Если быть точнее – взять под свой контроль. Они могли просто несколько минут катать мяч между своими игроками. Отсутствие прессинга от МЮ это позволяло.

"Брайтон" играл вспышками. Большинство времени они находились в своей структуре, однако иногда взрывались. Как вот на 20-й минуте, когда Адингра забежал по правому флангу и прострелил в центр. Линделоф не смог выбить мяч, Лаллана пропустил на Уэлбека – нападающий расстрелял Онана. Четвертый гол Дэнни в ворота МЮ. Это лучший показатель среди футболистов, когда-либо ранее выступавших в составе "манкунианцев".

4 - Danny Welbeck has scored four Premier League goals against Manchester United, the most of any player to have previously played for the Red Devils in the competition. Theatre. pic.twitter.com/mDMRlf4RG3