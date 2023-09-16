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Мастер-класс от Де Дзерби. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Манчестер Юнайтед - Брайтон ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Мастер-класс от Де Дзерби. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Брайтон"

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби продолжает показывать результат в АПЛ. Из пяти туров команда итальянца победила в четырех. На этот раз натиск не выдержали подопечные тен Хага.

В первые 45-минутке "Брайтон" открыл счет на 20-й минуте, отличился Уэлбек. Во втором тайме гости забили еще два усилиями Гросса и Педро.

Хозяева смогли отыграть один мяч. Также дебютным голом мог отличиться Гейлунд, но судья отменил реализованный момент.

Сейчас "Брайтон" занимает 4 строчку в чемпионате и имеют 12 очков в активе. "Красные дьяволы" за 5 туров одержали лишь 2 победы и заработали 6 баллов. 12-я позиция в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига, пятый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 1:3

Голы: Межбри 73 - Уэлбек 20, Гросс 53, Жуан Педро 71

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед
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