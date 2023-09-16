Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мастер-класс от Де Дзерби. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3. Обзор матча и видео голов
Манчестер Юнайтед - Брайтон ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Брайтон"
Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби продолжает показывать результат в АПЛ. Из пяти туров команда итальянца победила в четырех. На этот раз натиск не выдержали подопечные тен Хага.
В первые 45-минутке "Брайтон" открыл счет на 20-й минуте, отличился Уэлбек. Во втором тайме гости забили еще два усилиями Гросса и Педро.
Хозяева смогли отыграть один мяч. Также дебютным голом мог отличиться Гейлунд, но судья отменил реализованный момент.
Сейчас "Брайтон" занимает 4 строчку в чемпионате и имеют 12 очков в активе. "Красные дьяволы" за 5 туров одержали лишь 2 победы и заработали 6 баллов. 12-я позиция в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига, пятый тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)
Голы: Межбри 73 - Уэлбек 20, Гросс 53, Жуан Педро 71
Популярное сейчас
- Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ
- Черноморец - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Трубин был готов играть сразу после трансфера, решение не ставить его в состав было моим, – тренер Бенфики
- Сандерленд представил Русина эффектным видеороликом
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО