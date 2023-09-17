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Тен Хаг – о результатах МЮ: Это не кризис
Однако он считает, что команда должна быть разочарована
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своих подопечных в матче пятого тура АПЛ против “Брайтона”.
“Это не “кризис”, но мы должны быть разочарованы.
Нам нужно ответить на это поражение, в этот момент мы должны оставаться сплоченными. Это пройдет. Пока дела обстоят плохо, но мы должны работать, чтобы это исправить, мы должны верить, и тогда мы сможем все изменить.
Мы должны проанализировать эту игру, понять, что нам нужно улучшить и начать готовиться к встрече со следующим соперником”, - сказал тен Хаг.
В стартовых пяти турах АПЛ "манкунианцы" одержали две победы и потерпели три поражения. Пока команда занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, имея шесть очков в активе.
Следующий матч МЮ проведет в среду, 20 сентября. "Красные дьяволы" встретятся с "Баварией" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов в Мюнхене. В АПЛ следующий поединок подопечные тен Хага сыграют 23 сентября против “Бернли” в гостях.
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