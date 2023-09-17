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Мартинелли: Мы знаем, где наше место. Должны выиграть АПЛ
Игрок поделился целью на сезон
Фото: twitter.com/Arsenal
Нападающий "Арсенала" Габриел Мартинелли считает, что в этом сезоне команда должна ставить перед собой максимальные задачи в чемпионате Англии.
"В этом сезоне мы должны достичь большего. Да, мы знаем, что в прошлом сезоне нам удалось добиться невероятных успехов, мы стали вторыми, но мы хотим быть на вершине лиги.
Потому что мы – "Арсенал", мы знаем, где наше место и какая ответственность на нас возложена. Как я уже сказал, мы должны выиграть АПЛ", - сказал Мартинелли.
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