Мартинелли: Мы знаем, где наше место. Должны выиграть АПЛ

Нападающий "Арсенала" Габриел Мартинелли считает, что в этом сезоне команда должна ставить перед собой максимальные задачи в чемпионате Англии.

"В этом сезоне мы должны достичь большего. Да, мы знаем, что в прошлом сезоне нам удалось добиться невероятных успехов, мы стали вторыми, но мы хотим быть на вершине лиги.

Потому что мы – "Арсенал", мы знаем, где наше место и какая ответственность на нас возложена. Как я уже сказал, мы должны выиграть АПЛ", - сказал Мартинелли.