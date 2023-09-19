Ситуация вокруг голкипера Арсенала Рэмсдейла заинтересовала топовые европейские клубы

Напомним, вратарь "Арсенала" провел матч против "Эвертона" (1:0) на скамейке запасных, место в воротах впервые в сезоне занял Давид Рая. Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал это решение так: "Сожалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо - в двух матчах, сыгранных вничью".

Как сообщает Daily Mail, ситуация с Рэмсдейлом уже заинтересовала ряд команд, в частности "Челси" и "Баварию". Они следят за развитием событий на фоне ощущения, что Рая, вероятно, окончательно вытеснит Рэмсдейла из состава.

"Челси", подписавший Роберта Санчеса в летнее трансферное окно, заинтересован в дальнейшем укреплении вратарской позиции, а "Бавария" ищет преемника для Мануэля Нойера.

Отмечается, что "Арсенал" вряд ли согласится продать Аарона в зимнее трансферное окно. Есть вероятность, что клуб рассмотрит предложения на сумму более 60 миллионов фунтов следующим летом.