  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ситуация вокруг голкипера Арсенала Рэмсдейла заинтересовала топовые европейские клубы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ситуация вокруг голкипера Арсенала Рэмсдейла заинтересовала топовые европейские клубы

Англия
(1 голосов)

Челси и Бавария следят за развитием событий

Ситуация вокруг голкипера Арсенала Рэмсдейла заинтересовала топовые европейские клубы

Фото: twitter.com/Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, вратарь "Арсенала" провел матч против "Эвертона" (1:0) на скамейке запасных, место в воротах впервые в сезоне занял Давид Рая. Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал это решение так: "Сожалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо - в двух матчах, сыгранных вничью".

Как сообщает Daily Mail, ситуация с Рэмсдейлом уже заинтересовала ряд команд, в частности "Челси" и "Баварию". Они следят за развитием событий на фоне ощущения, что Рая, вероятно, окончательно вытеснит Рэмсдейла из состава.

"Челси", подписавший Роберта Санчеса в летнее трансферное окно, заинтересован в дальнейшем укреплении вратарской позиции, а "Бавария" ищет преемника для Мануэля Нойера.

Отмечается, что "Арсенал" вряд ли согласится продать Аарона в зимнее трансферное окно. Есть вероятность, что клуб рассмотрит предложения на сумму более 60 миллионов фунтов следующим летом.

Читайте также Артета - о выходе Райи: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино
yellow-arrow
АПЛ. Ноттингем Форест – Бернли 1:1. Подопечные Компани заработали первый балл в новом сезоне
yellow-arrow
В контракте Бернарду все же прописаны отступные. Они активируются в 2024-м
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аарон Рэмсдейл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде