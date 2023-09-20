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Перишич порвал переднюю крестообразную связку
Выбыл до конца сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Иван Перишич пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена. Игрок получил повреждение во время тренировки.
Хорват сыграл в этом сезоне в 6 матчах, проведя на поле суммарно 169 минут. Полузащитник пришел в клуб год назад.
В прошлой кампании он сыграл в 44 поединках, отдал 12 результативных передач и забил 1 гол.
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Источник:tottenhamhotspur.com
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