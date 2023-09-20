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Инвесторы вложат в Челси 400 миллионов фунтов. Джон Терри также хочет купить акции клуба
Деньги помогут в постройке стадиона
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Американская инвестиционная компания Ares Management вложит в "Челси" 400 миллионов фунтов. К покупке акций клуба открыт также Джон Терри.
Эти средства должны помочь новым владельцам "синих" реализовать такие проекты, как строительство нового стадиона, которое оценивается в 1,5 миллиарда фунтов. Также в клубе собираются реставрировать тренировочную базу в Кобхэме.
Ares Management ранее уже вкладывался в "Атлетико" Мадрид и группу Eagle Football, которая недавно купила французский "Лион".
Важно отметить, что все новые инвестиции не будут использованы клубом для покрытия трат на трансферы, а помогут реализовать дорогостоящие проекты по развитию клуба.
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