Инвесторы вложат в Челси 400 миллионов фунтов. Джон Терри также хочет купить акции клуба

Американская инвестиционная компания Ares Management вложит в "Челси" 400 миллионов фунтов. К покупке акций клуба открыт также Джон Терри.

Эти средства должны помочь новым владельцам "синих" реализовать такие проекты, как строительство нового стадиона, которое оценивается в 1,5 миллиарда фунтов. Также в клубе собираются реставрировать тренировочную базу в Кобхэме.

Ares Management ранее уже вкладывался в "Атлетико" Мадрид и группу Eagle Football, которая недавно купила французский "Лион".

Важно отметить, что все новые инвестиции не будут использованы клубом для покрытия трат на трансферы, а помогут реализовать дорогостоящие проекты по развитию клуба.