Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом
Новое соглашение для капитана
Фото: arsenal.com
"Арсенал" продлил сотрудничество со своим капитаном Мартином Эдегором, сообщает клубная пресс-служба.
Новое трудовое соглашение рассчитано до июня 2028 года. Заметим, что предыдущий контракт Эдегора истекал летом 2025 года.
Норвежский полузащитник проводит четвертый сезон в лондонском клубе, перейдя в январе 2021 года из "Реал" Мадрида на правах аренды. В этом сезоне Мартин успел отыграть 7 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
До этого он также играл за "Реал Сосьедад", "Херенвен", "Витесс" и другие клубы.
Odegaard ???? The Arsenal pic.twitter.com/LnoazgWidu— Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023
Популярное сейчас
- Турнирная таблица ЛК. Заря делит второе место, Маккаби Тель-Авив в лидерах
- Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября
- Неожиданно. Заря - Гент 1:1. Видео голов и обзор матча
- Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО