  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Звездный одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

Англия
(1 голосов)

Новое соглашение для капитана

Звездный одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" продлил сотрудничество со своим капитаном Мартином Эдегором, сообщает клубная пресс-служба.

Новое трудовое соглашение рассчитано до июня 2028 года. Заметим, что предыдущий контракт Эдегора истекал летом 2025 года.

Норвежский полузащитник проводит четвертый сезон в лондонском клубе, перейдя в январе 2021 года из "Реал" Мадрида на правах аренды. В этом сезоне Мартин успел отыграть 7 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

До этого он также играл за "Реал Сосьедад", "Херенвен", "Витесс" и другие клубы.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль видит в игроке Реала будущую замену Салаху
yellow-arrow
Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках
yellow-arrow
Йовичевич: У Ахметова хватило ума не продавать Мудрика за 22 млн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде