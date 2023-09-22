Звездный одноклубник Зинченко продлил контракт с Арсеналом

"Арсенал" продлил сотрудничество со своим капитаном Мартином Эдегором, сообщает клубная пресс-служба.

Новое трудовое соглашение рассчитано до июня 2028 года. Заметим, что предыдущий контракт Эдегора истекал летом 2025 года.

Норвежский полузащитник проводит четвертый сезон в лондонском клубе, перейдя в январе 2021 года из "Реал" Мадрида на правах аренды. В этом сезоне Мартин успел отыграть 7 матчей за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

До этого он также играл за "Реал Сосьедад", "Херенвен", "Витесс" и другие клубы.