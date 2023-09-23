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Почеттино: Тьяго Силва продлил контракт с Челси, потому что знал о нашем проекте
Защитник скоро будет праздновать юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино рассказал, почему опытный центрбек Тьяго Силва остался в команде еще на этот сезон.
“Потому что он хочет остаться здесь – поскольку он остался здесь, потому что клуб хотел его, они продлили контракт.
Тьяго очень хорошо знал о проекте, когда он продолжил... он знал о проекте”, - сказал Почеттино.
Отметим, что вчера, 22 сентября, Силве исполнилось 39 лет. В этом сезоне он провел все полные пять матчей в составе "Челси" в АПЛ. Контракт бразильца с “аристократами” действует до конца текущего сезона.
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