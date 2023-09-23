Почеттино: Тьяго Силва продлил контракт с Челси, потому что знал о нашем проекте

Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино рассказал, почему опытный центрбек Тьяго Силва остался в команде еще на этот сезон.

“Потому что он хочет остаться здесь – поскольку он остался здесь, потому что клуб хотел его, они продлили контракт.

Тьяго очень хорошо знал о проекте, когда он продолжил... он знал о проекте”, - сказал Почеттино.