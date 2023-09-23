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Почеттино: Тьяго Силва продлил контракт с Челси, потому что знал о нашем проекте

Англия
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Защитник скоро будет праздновать юбилей

Почеттино: Тьяго Силва продлил контракт с Челси, потому что знал о нашем проекте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино рассказал, почему опытный центрбек Тьяго Силва остался в команде еще на этот сезон.

“Потому что он хочет остаться здесь – поскольку он остался здесь, потому что клуб хотел его, они продлили контракт.

Тьяго очень хорошо знал о проекте, когда он продолжил... он знал о проекте”, - сказал Почеттино.

Отметим, что вчера, 22 сентября, Силве исполнилось 39 лет. В этом сезоне он провел все полные пять матчей в составе "Челси" в АПЛ. Контракт бразильца с “аристократами” действует до конца текущего сезона.

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В статье: Тьяго Силва Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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