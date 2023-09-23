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АПЛ. Брентфорд – Эвертон 1:3. Виталий Миколенко смакует первую победу в новом сезоне

Англия
(1 голосов)

"Ириски" наконец-то добывают заслуженные три очка

АПЛ. Брентфорд – Эвертон 1:3. Виталий Миколенко смакует первую победу в новом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковський Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Бренфторд" — "Эвертон" 1:3

Голы: Йенсен (28) — Дукуре (6), Тарковски (67), Калверт-Льюин (71)

"Брентфорд": Флеккен — Хики (Годдос, 73), Коллинз, Пиннок, Рорслев (Айер, 62) — Йенсен, Норгор, Янельт (Оньека, 62) — Мбемо, Висса, Льюис-Поттер (Олакигбе, 89)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гуйе, Онана (Данжума, 77), Дукуре — Гарнер, Макнил — Бету (Калверт-Льюин, 64)

Предупреждения: Мбемо (77), Годдос (82) — Янг (1), Брентвейт (90+1)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) АПЛ Шон Дайч Виталий Миколенко Томас Франк Йоан Висса
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