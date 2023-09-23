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АПЛ. Брентфорд – Эвертон 1:3. Виталий Миколенко смакует первую победу в новом сезоне
"Ириски" наконец-то добывают заслуженные три очка
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Бренфторд" — "Эвертон" 1:3
Голы: Йенсен (28) — Дукуре (6), Тарковски (67), Калверт-Льюин (71)
"Брентфорд": Флеккен — Хики (Годдос, 73), Коллинз, Пиннок, Рорслев (Айер, 62) — Йенсен, Норгор, Янельт (Оньека, 62) — Мбемо, Висса, Льюис-Поттер (Олакигбе, 89)
"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко — Гуйе, Онана (Данжума, 77), Дукуре — Гарнер, Макнил — Бету (Калверт-Льюин, 64)
Предупреждения: Мбемо (77), Годдос (82) — Янг (1), Брентвейт (90+1)
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