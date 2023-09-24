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Тен Хаг: На прошлой неделе многое было против нас
Тренер объяснил прошлые результаты команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы над "Бернли" (1:0).
"Командный дух был хорошим – борьба, преданность. Это о победах. На прошлой неделе многое было против нас. Это зависит от нас, мы это знаем.
Гол Бруну – отличный, классный эпизод. В матчах с "Баварией" и "Арсеналом" мы тоже играли хорошо, но пропустили легкие голы. Очень многое было против нас в последние несколько недель.
Травмы действительно для нас проблема, их много. К примеру, мы интегрируем Хейлунда, но не можем интегрировать его постепенно и медленно. Эти футболисты не привыкли еще играть вместе.
Надеюсь, результат придаст нам уверенность. Это только одна победа. Во вторник следующая игра", – сказал тен Хаг.
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