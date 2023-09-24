Тоттенхэм считает Сона неприкосновенным: с ним хотят продлить контракт

"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с нападающим Сон Хин Мином. Об этом сообщает Николо Скира.

"Шпоры" считают 31-летнего корейца ключевым игроком команды. Также он неприкосновен.

Текущий контракт Сона с лондонцами истекает летом 2025-го года. В последний раз нападающий продолжал соглашение с клубом в июле 2021 года.

Текущий сезон для Хин Мина уже девятый в составе "Тоттенхэма". Лондонцы его приобрели у "Байера" в 2015 году, заплатив 30 миллионов евро.

Текущая ориентировочная стоимость Сона согласно информации аналитического портала Transfermarkt равняется 50 млн евро.