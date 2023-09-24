Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм считает Сона неприкосновенным: с ним хотят продлить контракт
Текущее соглашение завершается через два года
tottenhamhotspur.com
"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с нападающим Сон Хин Мином. Об этом сообщает Николо Скира.
"Шпоры" считают 31-летнего корейца ключевым игроком команды. Также он неприкосновен.
Текущий контракт Сона с лондонцами истекает летом 2025-го года. В последний раз нападающий продолжал соглашение с клубом в июле 2021 года.
Текущий сезон для Хин Мина уже девятый в составе "Тоттенхэма". Лондонцы его приобрели у "Байера" в 2015 году, заплатив 30 миллионов евро.
Текущая ориентировочная стоимость Сона согласно информации аналитического портала Transfermarkt равняется 50 млн евро.
Популярное сейчас
- Дерзкая махинация Атлетико и Реала. Как Уго Санчес перебрался на Сантьяго Бернабеу
- Дулуб: Хотелось бы поехать на несколько дней в Беларусь, но это уже после победы Украины
- Чжилей вырубил Джойса и стал претендентом на титул Усика. Видео
- Второй старт подряд. Известна оценка Миколенко в матче против Брентфорда
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО