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Тоттенхэм считает Сона неприкосновенным: с ним хотят продлить контракт

Англия
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Текущее соглашение завершается через два года

Тоттенхэм считает Сона неприкосновенным: с ним хотят продлить контракт

tottenhamhotspur.com

Новина українською

"Тоттенхэм" хочет продлить контракт с нападающим Сон Хин Мином. Об этом сообщает Николо Скира.

"Шпоры" считают 31-летнего корейца ключевым игроком команды. Также он неприкосновен.

Текущий контракт Сона с лондонцами истекает летом 2025-го года. В последний раз нападающий продолжал соглашение с клубом в июле 2021 года.

Текущий сезон для Хин Мина уже девятый в составе "Тоттенхэма". Лондонцы его приобрели у "Байера" в 2015 году, заплатив 30 миллионов евро.

Текущая ориентировочная стоимость Сона согласно информации аналитического портала Transfermarkt равняется 50 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
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Источник:
Nicolo Schira

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