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Вот так выглядит дерби. Арсенал - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Арсенал - Тоттенхэм ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Вот так выглядит дерби. Арсенал - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Арсенал"

Новина українською

В рамках 6-го тура АПЛ прошло лондонское дерби. "Арсенал" принимал "Тоттенхэм", который на протяжении 14 лет не побеждает на Эмирейтс. На этот раз поединок проходил именем двух персон - Сака и Сона. Хоть первый гол и засчитали на защитника "шпор" Ромеро, почетным ассистентом можно считать именно вингера "канониров".

За 90 минут команды не определили лучшего и пропустили "Брайтон" вперед в турнирной таблице. Хозяева сейчас пятые, гости - четвертые. У обеих команд по 14 баллов.

АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Ромеро (26, автогол), Сака (54, с пенальти) - Сон (42, 55)

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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