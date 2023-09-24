Вот так выглядит дерби. Арсенал - Тоттенхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура АПЛ прошло лондонское дерби. "Арсенал" принимал "Тоттенхэм", который на протяжении 14 лет не побеждает на Эмирейтс. На этот раз поединок проходил именем двух персон - Сака и Сона. Хоть первый гол и засчитали на защитника "шпор" Ромеро, почетным ассистентом можно считать именно вингера "канониров".

За 90 минут команды не определили лучшего и пропустили "Брайтон" вперед в турнирной таблице. Хозяева сейчас пятые, гости - четвертые. У обеих команд по 14 баллов.