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Дебютная желтая Забарного. Брайтон - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео гола
Брайтон - Борнмут ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Борнмут"
"Брайтон" после победного поединка над командой Забарного поднялся на третью строчку в чемпионате. Кстати, украинец провел полный матч, отметился опасным ударом головой и дебютной желтой в АПЛ.
"Борнмут" занимает 17 место, не выиграв ни одного поединка за 6 туров. На счету у команды 3 очка благодаря ничейным результатам.
Чемпионат Англии, шестой тур. Фалмер, "Амекс Стэдиум"
Голы: Керкес 45+2 (авт.), Митома 46, Митома 77 - Соланке 25
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