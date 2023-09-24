Дебютная желтая Забарного. Брайтон - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео гола

"Брайтон" после победного поединка над командой Забарного поднялся на третью строчку в чемпионате. Кстати, украинец провел полный матч, отметился опасным ударом головой и дебютной желтой в АПЛ.

"Борнмут" занимает 17 место, не выиграв ни одного поединка за 6 туров. На счету у команды 3 очка благодаря ничейным результатам.