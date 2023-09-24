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Дебютная желтая Забарного. Брайтон - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Брайтон - Борнмут ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Дебютная желтая Забарного. Брайтон - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Борнмут"

Новина українською

"Брайтон" после победного поединка над командой Забарного поднялся на третью строчку в чемпионате. Кстати, украинец провел полный матч, отметился опасным ударом головой и дебютной желтой в АПЛ.

"Борнмут" занимает 17 место, не выиграв ни одного поединка за 6 туров. На счету у команды 3 очка благодаря ничейным результатам.

Чемпионат Англии, шестой тур. Фалмер, "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" - "Борнмут" 3:1
Голы: Керкес 45+2 (авт.), Митома 46, Митома 77 - Соланке 25

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут
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