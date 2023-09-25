Юрген Клопп высоко оценил прогресс Нуньеса в Ливерпуле

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" со счетом 3:1. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил прогресс нападающего команды Дарвина Нуньеса.

"Он сделал огромный шаг вперед за последние несколько недель. Дарвин представляет угрозу. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью - как, например, мы забили третий гол "Вулверхэмптону".

И работа в обороне, которую он выполняет сейчас - это, пожалуй, главное отличие. Дарвин всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он выглядит намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис Джонс и Доминик Собослаи очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане", - приводит слова Клоппа Goal.