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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Юнайтед защищают свой единственный трофей прошлого сезона – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" обыграли "Бернли" в прошлом туре АПЛ. Команда Эрика тен Хана постарается сохранить положительный настрой и в игре с "Кристал Пэлас" в третьем раунде Кубка лиги.

Кубок лиги, третий раунд

26 сентября 2023 року. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:00 "Кристал Пэлас"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас
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В статье: Кубок Лиги Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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