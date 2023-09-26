Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Юнайтед защищают свой единственный трофей прошлого сезона – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" обыграли "Бернли" в прошлом туре АПЛ. Команда Эрика тен Хана постарается сохранить положительный настрой и в игре с "Кристал Пэлас" в третьем раунде Кубка лиги.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Кубок лиги, третий раунд
26 сентября 2023 року. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" 22:00 "Кристал Пэлас"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Крістал ПеласСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- В Черкасской области Shahed попал в инфраструктурный объект
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:1. Пациент жил до 58-й минуты
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн