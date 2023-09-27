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Брентфорд – Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Лондонское и украинское дерби в третьем раунде КЛ – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк или Александр Зинченко? "Брентфорд" и "Арсенал" встретятся в третьем раунде Кубке Англии и возможно один из украинских игроков получит игровые минуты.
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Кубок лиги, третий раунд
27 сентября 2023 року. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" 21:45 "Арсенал"
Телетрансляція – Setanta Sports+
Трансляція матчу Брентфорд - АрсеналСмотреть трансляцию
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