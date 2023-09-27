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Брентфорд – Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Лондонское и украинское дерби в третьем раунде КЛ – смотреть прямую трансляцию

Брентфорд – Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Егор Ярмолюк или Александр Зинченко? "Брентфорд" и "Арсенал" встретятся в третьем раунде Кубке Англии и возможно один из украинских игроков получит игровые минуты.

Кубок лиги, третий раунд

27 сентября 2023 року. Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" 21:45 "Арсенал"

Телетрансляція – Setanta Sports+

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Кубок Лиги Александр Зинченко Где смотреть футбол Егор Ярмолюк смотреть футбол онлайн
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