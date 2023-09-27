Кубок Лиги. Челси со скрипом проходит Брайтон, рядовые победы Ливерпуля и Арсенала

Завершились почти все матчи третьего раунда Кубка Английской Лиги, проходившие в среду. Отчет о матче "Ньюкасла" и "Манчестер Сити" можно прочитать на нашем сайте отдельно, мы же рассмотрим все остальные матчи игрового дня. Посмотрим, какие сюрпризы для нас подготовила 1/16 финала Кубка и кто будет готовиться к следующему раунду.

После матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Астон Виллой" болельщики "синих" начали жаловаться, что в стартовом составе их команды нет ни одного номинального левого защитника, хотя в запасе сразу три представителя этой позиции: Чилуэлл, Кукурелья и Маатсен. Маурисио Почеттино услышал жалобы народа и против "Брайтона" в старте вышла вся тройка левых защитников. Но по позиции играл только Бен Чилуэлл. Кукурелья играл на правом фланге обороны, а Иан Маатсен играл на правом флане атаки, именно там голландец провел все матчи предсезонных сборов "Челси" летом.

Впрочем удивить своего соперника подобным ходом Почеттино не удалось. Частично из-за провальных выступлений отдельных исполнителей. Речь здесь о Николя Джексоне, который терял мячи в слишком простых ситуациях. А также о Роберте Санчезе, который на 24-й минуте, наверное, забыл, что он теперь выступает за "Челси", а не за "Брайтон", и едва не привез гол, отдав у своих ворот пас точно на Жоао Педро. Нападающий "Брайтона" промахнулся, хотя это был реальный шанс открывать счет и наказывать "синих" за их ошибки.

Вообще то, что творил в первом тайме Роберт Санчез, трудно охарактеризовать какими-то адекватными словами. Возможно, на него повлияло давление игры против бывшей команды? Трудно сказать наверняка, однако если назвать его игру провальной, это, наверное, будет еще даже комплиментом для испанского стража ворот. Каким чудом "синие" не привезли гол на свои ворота в первой половине встречи? Вопрос риторический. "Брайтон" не показал ничего особенного, за них все делали их соперники, нужно было лишь воспользоваться этими подарками. Однако все это касается только первого тайма.

А уже в начале второго тайма отбор от Михаила Мудрика начал голевую атаку хозяев поля, по итогам которой Коул Палмер отдал тонкий пас на Николя Джексона, а сенегалец в касание пробил точно в угол ворот Вербрюггена. Это первый гол "Челси" в сентябре, это первое результативное действие Коула Палмера в футболке "синих". И после такого ужасного первого тайма подопечные Почеттино вышли вперед. К слову, именно Михаила Мудрика можно смело назвать одним из лучших игроков лондонского коллектива в этой игре. Очень активный в отборе, прекрасно открывался и поддерживал атаки, сегодня украинец был прекрасен. От этого довольно странно воспринималась его замена уже на 67-й минуте, когда на поле вышел Рахим Стерлинг.

До конца матча команды обменялись целым рядом опасных моментов, в частности Николя Джексон забил второй гол в ворота Вербрюггена, впрочем в том эпизоде зафиксировали офсайд. На последних минутах "Брайтон" активизировался в своих попытках сравнять счет, но результата это не дало. Очень тяжелая, а учитывая ход первого тайма, странная победа команды Почеттино.

Кубок Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Челси" — "Брайтон" 1:0

Гол: Джексон (51)

"Челси": Сенчез – Кукурелья, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл — Кайседо, Угочукву — Маатсен (Галлахер, 75), Палмер (Френандес, 75), Мудрик (Стерлинг, 67) — Джексон (Броя, 87)

"Брайтон": Вербрюгген — Лемпти, Ван Хеке, Игорь, Эступиньян — Дауд (Хиншелвуд, 70), Балеба (Гилмор, 64) — Буонанотте (Лаллана, 78), Фати (Марч, 46), Митома (Уэлбек, 64) — Педро

Предупреждения: Угочукву (45) — Балеба (43), Эступиньян (45)

"Арсенал" приехал в Брентфорд, находясь в хорошей форме. Даже ничью против "Тоттенхэма" в минувшие выходные можно записать "канонирам" в актив, ведь против команды Анге Постекоглу сейчас всем очень трудно. А "шмели" проиграли своих два последних матча в АПЛ "Эвертону" и "Ньюкаслу" соответственно. Подопечные Томаса Франка находятся не в лучшей форме, впрочем Кубок Лиги - это всегда отдельная история, особенно если к тебе приезжает в гости команда, которая использует частичную ротацию своего состава.

Ротация от Артеты выглядела интересной, особенно бросился в глаза выход в старте вингера Сего Жуниора. Впрочем и с такой ротацией "канониры" смогли забрать инициативу к своим ногам, забив уже в дебюте встречи благодаря стараниям Риса Нелсона. "Брентфорд" не знал как ответить на этот гол, за первый тайм они были ближе к пропущенному второму, чем к тому, чтобы сравнять счет.

Во втором тайме хозяева поля по-настоящему почувствовали себя хозяевами. Именно в этот период они создали целый ряд опасных моментов, но прошить Рамсдейла так и не получилось. Ребята Артеты провели вторую половину в относительно экономном режиме, частично повезло, частично отбивались. Но если охватывать матч в целом, и учитывать уровень опасности созданных моментов, "Арсенал" заслужил пройти дальше.

Кубок Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" (Брентфорд)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Брентфорд" — "Арсенал" 0:1

Гол: Нелсон (8)

"Брентфорд": Флеккен — Коллинз, Пиннок, Занка (Айер, 82) — Рорслев (Годдос, 63), Оньека (Олакигбе, 79), Норгор (Йенсен, 63), Янельт, Хики (Льюис-Поттер, 79) — Висса, Мбеумо

"Арсенал": Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт (Зинченко, 69), Кивиор — Жоржиньо, Гаверц, Смит-Роу (Эдегор, 82) — Нелсон (Эльнени, 82), Нкетиа (Седрик, 87), Сего (Жезус, 69)

Предупреждения: Йенсен (68) — Уайт (41), Нкетиа (55)

Пропустив уже на третьей минуте, подопечные Юргена Клоппа довольно долго искали чем ответить. Нашли этот ответ они только во втором тайме. Сначала Коди Гакпо восстановил паритет, а затем Доминик Собослай и в самом конце матча Диогу Жота. Да, "лисы" провели неплохой первый тайм, но под давлением "Энфилда" все же посыпались во втором. Справедливый проход "Ливерпуля".

"Ливерпуль" — "Лестер Сити" 3:1

Голы: Гакпо (48), Собослай (70), Жота (89) — Макатир (3)

На "Вилла Парк" приехал окрыленный после победы на прошлых выходных "Эвертон" Шона Дайча. Как оказалось, прошлая победа настолько сильно вдохновила "ирисок", что этого запала хватило и на то, чтобы на выезде выбить команду Эмери из Кубка Лиги.

"Астон Вилла" — "Эвертон" 1:2

Голы: Камара (84) — Гарнер (15), Калверт-Льюин (50)

Больше всего голов сегодняшнего игрового дня смогли увидеть болельщики на "Ивуд Парк". Именно там "Блэкберн" принимал "Кардиф Сити" и казалось, спокойно закроет этот матч легкой победой, ведь на 36-й минуте вел в разунке 2:0. Но валлийский клуб ответил своими двумя голами еще до конца первого тайма. Поэтому во второй половине встречи "бродягам" пришлось напрячься еще раз. И это получилось достаточно успешно. Три безответных гола и на табло победные итоговые 5:2.

"Блэкберн" - "Кардиф Сити" 5:2

Голы: Гаррет (13), Сигурдссон (36), Моран (49, 54), Маркандэй (69) — Робинсон (18), Этете (45+3)

Команда из Премьер-Лиги всегда в наших глазах номинально выглядит сильнее, чем любой коллектив из Чемпионшипа. Именно такое противостояние мы увидели на "Виталити Стэдиум", куда пожаловал "Сток Сити". Как "гончары" не старались, но переиграть фаворитов не удалось. Спокойные два гола в начале второго тайма от Соланке и Ротуэлла. И "вишни" шагают в 1/8.

"Борнмут" — "Сток Сити" 2:0

Голы: Соланке (51), Ротуэлл (54)

Еще одно противостояние команд Премьер-Лиги и Чемпионшипа состоялось в Лондоне, на стадионе "Крейвен Коттедж". итогом практически такой же, как и в прошлом матче. Два гола от хозяев поля, один в первом, а второй - во втором таймах. "Канарейки" попытались ответить своим голом, но в итоге сравнять счет не удалось и это вылет из Кубка Лиги. "Фулхэм" идет дальше.

"Фулхэм" — "Норвич Сити" 2:1

Голы: Винисиус (12), Ивоби (72) — Саинц (75)

Как ни странно, но у "молотобойцев" возникли небольшие проблемы со скромным "Линкольн Сити", который выступает в третьем по силе английском дивизионе. Очень долго ребята Мойеса не могли открыть счет и у многих даже закрались мысли о возможной сенсации, но Томаш Соучек на 70-й минуте все же спас "Вест Хэм", который проходит в 1/8 турнира.

"Линкольн Сити" — "Вест Хэм" 0:1

Гол: Соучек (70)