Кубок лиги. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0. Закономерный вылет фаворита

Кубок футбольной лиги, 1/16 финала

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Ньюкасл" тяжело входил в этот сезон. В том числе на старте было поражение от "Сити". Однако в последних матчах команда набирает ход. На минувших выходных "сороки" уничтожили "Шеффилд Юнайтед" 8:0, а сегодня выбили "горожан" из Кубка лиги. И сделали это достаточно уверенно.

События на поле разворачивались очень медленно. "Манчестер Сити" больше контролировал мяч, однако реально угрожать воротам соперника не удавалось. За первый тайм гости лишь дважды создавали нечто похожее на моменты, но в первом ударе Альвареса потянул Поуп, а во втором аргентинец пробил мимо ворот.

Куда опаснее был шанс у Мерфи в конце первой половины встречи – здесь реакцию продемонстрировал Ортега, игравший в воротах “Сити” вместо Эдерсона. Это был единственный удар хозяев за тайм.

Наставник "сорок" Хау в перерыве произвел две замены, освежив центр поля. Второй тайм "Ньюкасл" начал более живо. На 53-й минуте они и забили. Жоэлинтон получил мяч перед чужим штрафным, протянул круглого метров 20 и прострелил на дальнюю левую стойку. Там Исак без проблем реализовал момент – времени у него был вагон.

