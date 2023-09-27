Кубок лиги. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0. Закономерный вылет фаворита

Кубок футбольной лиги, 1/16 финала

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Ньюкасл" тяжело входил в этот сезон. В том числе на старте было поражение от "Сити". Однако в последних матчах команда набирает ход. На минувших выходных "сороки" уничтожили "Шеффилд Юнайтед" 8:0, а сегодня выбили "горожан" из Кубка лиги. И сделали это достаточно уверенно.

События на поле разворачивались очень медленно. "Манчестер Сити" больше контролировал мяч, однако реально угрожать воротам соперника не удавалось. За первый тайм гости лишь дважды создавали нечто похожее на моменты, но в первом ударе Альвареса потянул Поуп, а во втором аргентинец пробил мимо ворот.

Куда опаснее был шанс у Мерфи в конце первой половины встречи – здесь реакцию продемонстрировал Ортега, игравший в воротах “Сити” вместо Эдерсона. Это был единственный удар хозяев за тайм.

Наставник "сорок" Хау в перерыве произвел две замены, освежив центр поля. Второй тайм "Ньюкасл" начал более живо. На 53-й минуте они и забили. Жоэлинтон получил мяч перед чужим штрафным, протянул круглого метров 20 и прострелил на дальнюю левую стойку. Там Исак без проблем реализовал момент – времени у него был вагон.

Firing us into round four! ???????????? pic.twitter.com/F1iUwuXPtn — Newcastle United FC (@NUFC) September 27, 2023

Гвардиола параллельно делал удивительные тренерские шаги. Он так и оставил Холанда на скамейке для запасных. Более того, на 74-й минуте снял единственного нападающего Альвареса, выпустив Фодена. Фил неплохо обострял, однако завершение момента гости никак не могли найти.

Под конец встречи соперники обменялись шансами. Сначала проход Гордона завершился прострелом в Ортегу, а затем дальний удар Льюиса пролетел совсем рядом со штангой. Реального шанса сравнять у "Сити" так и не было.

После четырех побед подряд в Кубке Лиги "Манчестер Сити" в третий раз вылетает из турнира. Однажды команда играла так, как бы и не пыталась выиграть. И словно усталости у игроков нет. Разве что конкретно не хватало креатива и оборонной работы в центре поля. Все-таки Филлипс и Гомес в такой форме – далеко не уровень чемпиона Англии.

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Исаак 53

"Ньюкасл": Поуп – Ливраменто, Ласселс, Дамметт (Шер 90+4), Таргетт – Майли (Гимараес 46), Тонали (Андерсон 90), Голл (Гордон 46) – Мерфи, Исак (Альмирон 63), Жоэлинтон

"Манчестер Сити": Ортега – Льюис, Аканджи, Аке (Нунес 68), Гвардиол – Гомес, Филлипс, Ковачич (Доку 68) – Грилиш, Альварес (Фоден 74), Бобб

Предупреждения: Гимараэс 69, Тонали 82 – Аканджи 65, Филлипс 67, Гвардиола 79 (за пределами поля)