  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитана Челси Джеймса обвинили в нецензурных высказываниях в адрес арбитра. Он травмирован с августа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитана Челси Джеймса обвинили в нецензурных высказываниях в адрес арбитра. Он травмирован с августа

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Пример молодым игрокам

Капитана Челси Джеймса обвинили в нецензурных высказываниях в адрес арбитра. Он травмирован с августа

Фото: https://twitter.com/ReeceJames

Новина українською

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Риса Джеймса в нецензурных высказываниях в адрес главного арбитра матча с "Астон Виллой" (0:1) 24-го сентября. У футболиста есть время до 29-го числа, чтобы предоставить ответ на обвинение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сообщается, что футболист позволил себе недопустимое поведение в туннеле в подтрибунное помещение после финального свистка.

Напомним, что Джеймс не играет за "Челси" с 13-го августа из-за рецидива травмы. Все это время капитан "Челси" восстанавливается и он не был в составе на матч с "Астон Виллой".

По теме
yellow-arrow
Очередная травма: Алаба получил повреждение в матче с Лас-Пальмас
yellow-arrow
Ньюкасл - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
yellow-arrow
Мудрик против Де Дзерби. Текстовая трансляция матча Кубка лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде