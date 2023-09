Капитана Челси Джеймса обвинили в нецензурных высказываниях в адрес арбитра. Он травмирован с августа

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Риса Джеймса в нецензурных высказываниях в адрес главного арбитра матча с "Астон Виллой" (0:1) 24-го сентября. У футболиста есть время до 29-го числа, чтобы предоставить ответ на обвинение.

Сообщается, что футболист позволил себе недопустимое поведение в туннеле в подтрибунное помещение после финального свистка.

Напомним, что Джеймс не играет за "Челси" с 13-го августа из-за рецидива травмы. Все это время капитан "Челси" восстанавливается и он не был в составе на матч с "Астон Виллой".

???? Chelsea RB Reece James has been charged by the FA for “using abusive language towards the referee”. pic.twitter.com/HcqQzl18MP