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Вингер Ньюкасла Барнс выбыл на длительный срок из-за травмы. Его купили за 38 млн фунтов летом
Он забил гол и отдал результативную передачу в 6 матчах за Ньюкасл
nufc.co.uk
Левый вингер Ньюкасла Харви Барнс выбыл на длительный срок из-за травмы 25-летний футболист вынужденно покинул поле на 12-й минуте матча 6-го тура АПЛ между "Ньюкаслом" и "Шеффилд Юнайтед" (8:0).
"Мы думаем, что он пропустит три месяца. Операция не нужна, и это хорошая новость.
Это шок для Харви, потому что он только начал находить ритм. Думаю, на предсезонке он только узнавал партнеров и привыкал к новым требованиям. Впереди очень много матчей, поэтому потеря любого игрока - большой удар для нас", - сказал тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.
Таким образом, Харви пропустит все оставшиеся матчи "Ньюкасла" на групповом этапе Лиги чемпионов, а также не сыграет с "Арсеналом", "Чесли", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" в АПЛ.
Барнс перешел в "Ньюкасл" из "Лестера" за 38 млн фунтов этим летом. Он забил гол и отдал результативную передачу в 6 матчах АПЛ.
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