Тоттенхэм – Ливерпуль: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч седьмого тура АПЛ 2023/24 пройдет в Лондоне.

Там 30 сентября встретятся команды, которые сейчас находятся в зоне Лиги чемпионов: Тоттенхэм в родных стенах будет принимать Ливерпуль.

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Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.