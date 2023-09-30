АПЛ. Астон Вилла – Брайтон 6:1. Чайки засыпают, просыпается Уоткинс

Подопечные Роберто Де Дзерби были безжалостно разбиты в Бирмингеме, где хозяева "Вилла Парк" не собирались демонстрировать особого гостеприимства и один лишь Уоткинс отправил в ворота Стила три мяча.

Начало встречи было неожиданно медленным и вязким. Команды скорее приценивались друг к другу и пытались понять, чего сегодня стоит ждать. Возможно, из-за не совсем основного состава (в старте вышел дебютант стартового состава Премьер-Лиги Джек Гиншелвуд), а возможно из-за слишком мощного давления, которое имплементировали "вилланы", но "чайки" просто потерялись.

Первый удар по их уверенности нанес Олли Уоткинс. В атаке на 14-й минуте Макгинн отдал волшебную передачу на забегание по флангу от Мэтти Кеша. Прострел от поляка нашел в штрафной Уоткинса, который в одно касание легко открыл счет.

Через 3 минуты нападающий "Виллы", который до матча против "Челси" на прошлой неделе не забил ни одного гола в Премьер-лиге нового сезона, мог оформлять дубль, но его удар пролетел рядом со штангой.

Впрочем на 21-й минуте голодный Уоткинс все же добился желаемого и отправил в ворота "Брайтона" второй гол. После потери мяча от Велтмана парни Эмери побежали в контратаку. Диаби отдал на Уоткинса, который решил не простреливать, а обыгрывать и пробивать собственноручно. Как оказалось, выстрела в ближний угол голкипер гостей не ожидал. Это 2:0.

Впоследствии Стил вытаскивал из своей сетки и третий гол. Это Диаби только со второй попытки сумел забить. Первый его удар полетел точно в голкипера, а второй, благодаря рикошету от Эступиньяна, нашел цель. Давненько "Брайтон" не выглядел настолько беспомощным.

Непонятные ошибки в простых ситуациях от команды Де Дзерби были настолько необычными, что иной раз хотелось протереть глаза и убедиться, что это точно тот самый "Брайтон". Скорости, комбинации, прессинг - все это в первой половине встречи не работало так, как обычно. "Астон Вилла" провела просто идеальный первый тайм и, как ни странно, могла забивать даже больше.

Уже после перерыва Де Дзерби провел тройную замену, выпустив на поле Жоао Педро, Ансу Фати и Тарика Лемпти. Кажется, это сразу же сработало, ведь "чайки" отквитали один гол уже на 50-й минуте. Проход от Педро завершился передачей на Фати и игрок, принадлежащий "Барселоне", легко отправил круглого в сетку ворот Эмилиано Мартинеса.

Именно после этого гола мы увидели уже привычные для "Брайтона" скорости. Они ожили и было видно, как игроки начали верить в вероятный камбэк. Однако на 65-й минуте эта вера выветрилась. Олли Уоткинс после очередного классного паса от МакГинна слегка убрал защитника и не без помощи рикошета попал в ближний угол ворот Стила. Хет-трик от нападающего "вилланов", которого сегодня было не остановить. 4:1.

Кажется, что этот гол погасил весь пыл гостей на второй тайм. До конца встречи мы наблюдали довольно слабые попытки "Брайтона" забить гол и несколько неплохих атак от "Астон Виллы", которая не хотела останавливаться. Благодаря этому желанию не останавливаться они смогли отправить в ворота Стила еще два мяча. Сначала Джейкоб Рэмзи пробил из-за пределов штрафной и сделал счет уже неприличным. А за минуту до финального свистка Уоткинс едва не оформил покер, впрочем на добивании удачно сыграл Дуглас Луиз, забив шестой гол своей команды. Закономерная победа сильнейших.

Эта победа позволяет команде Унаи Эмери сравняться с "Брайтоном" по очкам в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. У обоих коллективов по 15 очков после первых 7 матчей. Сейчас это третья да вторая команда чемпионата, но сегодня пройдет немало встреч, которые еще внесут свои коррективы в таблицу.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Энди Мэдли (Англия)

"Астон Вилла" — "Брайтон" 6:1

Голы: Уоткинс (14, 21, 65), Эступиньян (26, автогол), Рэмзи (85), Луиз (90+7) — Фати (50)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Камара (Тилеманс, 90), Луиз — Макгинн, Диаби (Дуран, 79), Дзаньоло (Рэмзи, 57) — Уоткинс

"Брайтон": Стил — Вэлтман, Уэбстер, Данк, Эступиньян (Лемпти, 46) — Хиншелвуд (Балеба, 87), Гилмор — Марч (Адингра, 62), Уэлбек (Педро, 46), Митома — Фергюсон (Фати, 46)

Предупреждения: Луиз (7), Динь (32), Конса (57), Дуран (90+5) — Уэлбек (39), Фати (72), Данк (79), Митома (84)