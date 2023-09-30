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Де Дзерби: Этот сезон отличается от прошлого сезона. Мы играем каждые три дня
Наставник "чаек" о разгромном поражении от "Виллы"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал
"Мы сыграли очень плохой матч, без энергии, без умственной энергии. Самая большая ответственность лежит на мне, потому что я тренер.
Мы должны адаптироваться в этом сезоне. Он полностью отличается от прошлого сезона. Он очень тяжелый, мы играем каждые три дня.
Мы хотим участвовать в каждом соревновании, и мы должны показать, готовы мы или нет. Когда вы играете так, как сегодня, ответственность лежит на тренере.
У меня замечательные ребята, замечательные люди в раздевалке. Мы достигли этого уровня путем упорного труда, но мы еще не на том уровне, на котором хотим быть. Мы достигаем нужного уровня, чтобы соревноваться в этом сезоне, потому что мы хотим дарить удовольствие нашим болельщикам", - рассказал наставник "чаек".
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