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Поражений больше, чем побед. Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1. Обзор матча и видео гола
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Крістал Пелес"
У подопечных тен Хага после 7-го тура поражений больше чем побед: 3 против 4. Сегодня на "Олд Траффорд" МЮ не смог взять очки. В середине второго тайма свой момент после штрафного нашел Андерсен. На этом голы закончились.
Сейчас "красные дьяволы" находятся не в лучшей форме. Одна из причин - отсутствие опций в защите. Позицию левого защитника вынужденно закрывает Амрабат. Сюда можно добавить напряженную атмосферу в команде, инцидент с Санчо тому пример.
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Гол: Андерсен (25)
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