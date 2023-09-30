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Поражений больше, чем побед. Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Поражений больше, чем побед. Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Крістал Пелес"

Новина українською

У подопечных тен Хага после 7-го тура поражений больше чем побед: 3 против 4. Сегодня на "Олд Траффорд" МЮ не смог взять очки. В середине второго тайма свой момент после штрафного нашел Андерсен. На этом голы закончились.

Сейчас "красные дьяволы" находятся не в лучшей форме. Одна из причин - отсутствие опций в защите. Позицию левого защитника вынужденно закрывает Амрабат. Сюда можно добавить напряженную атмосферу в команде, инцидент с Санчо тому пример.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 0:1

Гол: Андерсен (25)

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
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