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Комитет арбитров признал гол Диаса в ворота Тоттенхэма чистым
"Значительная человеческая ошибка"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура АПЛ "Ливерпуль"
Первым ворота соперника в матче поразили подопечные Юргена Клоппа. Но арбитр встречи отменил мяч Луиса Диаса из-за офсайда.
После поединка комитет арбитров Англии признал, что это было ошибочное решение и взятие ворот было чистым. Этот эпизод был назван "значительной человеческой ошибкой".
Примечательно, что это произошло при счете 0:0. После чего счет уже официально в матче открыл нападающий "шпор" Сон Хын Мин.
HT.— Watch LFC (@Watch_LFC) September 30, 2023
Right.
We need answers @SkySportsPL @FA_PGMOL. pic.twitter.com/QDr0HUbIks
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