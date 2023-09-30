Комитет арбитров признал гол Диаса в ворота Тоттенхэма чистым

В рамках 7-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде проиграл "Тоттенхэму" - со счетом 1:2. Судьбу матча решил автогол Матипа на 90+6 минуте.

Первым ворота соперника в матче поразили подопечные Юргена Клоппа. Но арбитр встречи отменил мяч Луиса Диаса из-за офсайда.

После поединка комитет арбитров Англии признал, что это было ошибочное решение и взятие ворот было чистым. Этот эпизод был назван "значительной человеческой ошибкой".

Примечательно, что это произошло при счете 0:0. После чего счет уже официально в матче открыл нападающий "шпор" Сон Хын Мин.