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Комитет арбитров признал гол Диаса в ворота Тоттенхэма чистым

Англия
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"Значительная человеческая ошибка"

Комитет арбитров признал гол Диаса в ворота Тоттенхэма чистым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 7-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде проиграл "Тоттенхэму" - со счетом 1:2. Судьбу матча решил автогол Матипа на 90+6 минуте.

Первым ворота соперника в матче поразили подопечные Юргена Клоппа. Но арбитр встречи отменил мяч Луиса Диаса из-за офсайда.

После поединка комитет арбитров Англии признал, что это было ошибочное решение и взятие ворот было чистым. Этот эпизод был назван "значительной человеческой ошибкой".

Примечательно, что это произошло при счете 0:0. После чего счет уже официально в матче открыл нападающий "шпор" Сон Хын Мин.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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