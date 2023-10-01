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После матча Ливерпуль - Тоттенхэм Мак Аллистер и Ромеро выясняли отношения в инстаграме
Аргентинцы поссорились в инстаграме
getty images
Вчера "Ливерпуль" уступил "Тоттенхэму" (1:2) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.
После матча защитник "шпор" выложил фото празднования с болельщиками в инстаграме и написал: "У этой команды сильный дух, большое сердце. Всегда вот так, все вместе".
Мак Аллистер написал в комментариях: "Это нормально, когда у вас 12 игроков". Ромеро ответил партнеру по сборной Аргентины: "Плачь дома". Далее игроки удалили свои комментарии.
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Источник:talksport
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