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Капитан Челси получил 1 матч дисквалификации за оскорбление арбитра в матче с Астон Виллой. Джеймс даже не играл в том матче
Джеймс всё ещё лечится
Фото: twitter.com/ReeceJames
Капитан "Челси" Рис Джеймс получил наказание за оскорбление судьи в матче с "Астон Виллой" (0:1) в 6-м туре АПЛ. Англичанин был травмирован, но после финального свистка неподобающим образом высказался в адрес арбитра.
"Неправильные, неподобающие и оскорбительные слова и поведение", – так трактуется произошедшее в отчете. Теперь капитан "синих" отбудет 1-матчевую дисквалифиакцию, а также заплатит штраф.
Напомним, что Джеймс не играет с 1-го тура АПЛ из-за травмы. У него случился рецидив травмы подколенного сухожилия, от которого он уже пропустил финальный отрезок прошлого сезона.
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